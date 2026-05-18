Autopsia a la sociedad española

El juicio de las mascarillas y los que se avecinan, son una autopsia a la Administración y a la sociedad española: hipocresía, corrupción, soberbia, ambición, inhibición, impunidad, falta de escrúpulos y un largo etcétera.

Usaron un léxico soez; negaron evidencias y mantuvieron una actitud desmemoriada, chulesca, contradictoria y desafiante. Pero los medios de comunicación están abriendo los ojos y los oídos a quienes todavía mantienen una actitud incrédula.

Hay algo más que incita a una reflexión seria acerca del camino que está recorriendo España. Me refiero al uso inmoderado de los asesores en ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, ministerios, instituciones diversas españolas, europeas e internacionales.

Ha quedado patente el abuso y la irresponsabilidad en los nombramientos y como paradigma, Koldo, categoría de subdirector general y consejero de RENFE, para vilipendio de quienes saben,

Koldo, es el nombre que inmediatamente nos viene a la memoria, con categoría de subdirector general y ex consejero de RENFE, paradigma del concepto de asesor, para descrédito y vilipendio de quienes saben, dictaminan y aconsejan con autoridad, como profesionales de un ámbito concreto.

Muchos se habrán preguntado, pero ¿cuántos “koldos” habrá en España entre los más de 1.000 asesores del Gobierno y los, aproximadamente, 15.000 en los diferentes niveles de la Administración del Estado?

Joaquín Costa denostaba de oligarcas, caciques y otros especímenes similares a estos asesores y, en su plan de regeneración nacional, proponía la renovación total de la Administración: una utopía, ayer y hoy.

En la familia, en la sociedad y en las escuelas debería iniciarse el rearme ético que ponga fin a prácticas como las que se están juzgando. El encallecimiento de las conciencias hace que la sociedad se distancie de lo que sucede, llegue a verlo como normal y, sobre todo, tenga dificultades para distinguir entre el bien y el mal.

La corrupción en general, no sólo la económica, desgasta la salud del Estado, de la misma forma que la carcoma y las termitas corroen la madera en silencio y van debilitando su consistencia.