Un primer ministro para Reino Unido

Wes Streeting es uno de los candidatos a ocupar el trono de Keir Starmer. El hasta el jueves ministro de Sanidad ya había sido acusado de conspiración contra Starmer el año pasado. Quizá por eso se reunió el miércoles con el ‘premier’ durante veinte minutos en Downing Street, poco antes del discurso del rey. Su decisión sigue la estela de otros altos cargos del Gobierno. Es ahora cuando tendrán que postularse los posibles candidatos; algunos de los cuales ya consideran el paso dado por Streeting como una estrategia para tomar ventaja frente a sus rivales. Sea como fuere, su deseo de abandonar el Gobierno constituye un símbolo de cambio y transición; un movimiento “ordenado” que ya solicitan más de 90 diputados pertenecientes a un Partido Laborista cada vez más paralizado. Y aunque más de 100 firmas, también de laboristas de la Cámara de los Comunes, le muestran su apoyo al actual Primer Ministro, no sabemos hasta cuándo podrá aguantar Starmer.

En todo caso, esta doble tendencia dentro de las filas del Labour Party es lo que impide saber con certeza si el ‘premier’ británico tendrá la oportunidad de aguantar, como él desearía, hasta las elecciones de 2029. Recordemos que en varias ocasiones llegó a decir que deseaba renovar mandato y llegar incluso al 2034. De ahí que el miércoles fuese el rey Carlos III quien diseccionase, como es preceptivo, las principales líneas de Gobierno diseñadas por Starmer. El monarca inauguró así el año parlamentario, detallando los proyectos cardinales del ‘premier’ para los próximos meses. Entre ellos destaca su compromiso con los servicios públicos y en materia de energías renovables, para lo cual prometió importantes inversiones. A mayores, Starmer también desearía “acercar el Reino Unido al corazón de Europa”. Aparenta pues, tener un plan y conservar buena parte de esa energía con la que llegó a Downing Street tras una aplastante victoria. Ahora sólo falta ver si sus propios compañeros de bancada le permiten llevar a cabo sus planes, o si será otro el que deba tomar el timón de lo que hoy no deja de ser un Reino (des)Unido, especialmente después de las elecciones locales en Inglaterra, y también de las autonómicas en Escocia y Gales.

Por eso es tan importante comprobar si Wes Streeting tiene el suficiente apoyo a su alrededor como para motivar la activación de un proceso de primarias que pueda desvelar a principios del próximo otoño el sucesor de Starmer. De momento, sondeos internos del partido indican que los laboristas todavía prefieren a Starmer antes que a Streeting; incluso pese al adelgazamiento de las listas de espera que ha logrado dentro del Servicio Nacional de Salud. Además, ya sabemos que el también diputado Josh Simons renunció a su escaño, lo cual favorece el regreso al Parlamento del alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham; otro que podría postularse para dirigir el país, pero que necesitaba tener un asiento en Westminster para entrar en la parrilla de salida de las plausibles primarias; y para lo que, a su vez, tendrá que someterse a un proceso electoral en su circunscripción, previo visto bueno del comité ejecutivo de la formación. Pero, ojo; también la exviceprimera ministra, Angela Rayner, podría entrar en liza, dado que aglutinaría el voto más izquierdista del partido, y porque ya ha puesto al día esas cuentas pendientes con Hacienda que forzaron su dimisión. Asimismo, el actual ministro de Energía, Ed Miliband, podría armarse de valor, y volver a intentarlo; al igual que las ministras de Exteriores, Yvette Cooper, y de Interior, Shabana Mahmood. En todo caso, pronto saldremos de dudas. n