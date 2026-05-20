Las elecciones en EEUU cobran protagonismo

El Partido Republicano y el propio Donald Trump se han puesto en modo electoral. Cuando ya quedan menos de seis meses para las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, donde se elegirán los 435 escaños de la Casa de Representantes y un tercio de los 100 senadores, además de 34 gobernadores para un mandato de cuatro años, y 2, los de Vermont y Nuevo Hampshire, para dos años, la maquinaria política la marcan ya los discursos de atracción de voto, y las primarias internas de los partidos que se irán resolviendo con el paso de las semanas. Y es ahí, en las primarias republicanas, donde podemos constatar el músculo y la influencia que todavía mantiene Trump entre los suyos.

Y es que el presidente no se anda con chiquitas, y no duda en castigar a los díscolos y premiar a los leales incluso dentro de su formación, como ya hemos visto en Indiana y en Ohio, y quizá veamos también en Georgia, Luisiana, Kentucky, Texas, etc., donde sus aspirantes van ganando los puestos con un apoyo económico y publicitario extra. Aun así, el neoyorquino sabe que debe ser cuidadoso, porque las tensiones dentro del partido y en el seno del movimiento MAGA no favorecerían sus aspiraciones de cara a noviembre.

También debe cuidar su gestión, que ahora aún aprueban en torno a un 40% de los estadounidenses, pese a haber visto el barril de Brent por encima de los 100 dólares, y el galón de gasolina en torno a los 4,5 dólares. Recordemos que la inflación es odiada por los ciudadanos, y lo que facilitó la caída de Joe Biden y el regreso de Trump al Despacho Oval. Tampoco quería implicarse en conflictos del exterior, pero lo sigue haciendo incluso en Irán, algo que desaprueba el 66% de la población. Quizá por eso su media de popularidad del 47% ha caído por debajo del 40%; y seguro que la paulatina desclasificación de los ‘papeles’ de Jeffrey Epstein seguirá minando su imagen, pese a que la lealtad de los republicanos continúa alta: en torno al 85%.

La cuestión fronteriza y la gestión migratoria, pese a la dura y cruel actuación de los agentes del ICE dentro del país, sigue computando a su favor, con más de un 45% de apoyo, al igual que sus políticas contra el narco y de fiscalización en la frontera mexicana. Pero incluso la construcción del salón de baile Top Secret militarizado en La Casa Blanca desconecta al Gobierno de una sociedad preocupada por los precios y los salarios; precisamente, las dos banderas actuales del Partido Demócrata, junto con el plan denominado Nueva Agenda de Asequibilidad, que incluye medidas sobre vivienda, cuidado infantil, salud y Medicare, y promete doblar la cuantía percibida por las horas extra trabajadas.

Por otro lado, el fallo de la Corte Suprema sobre el rediseño extraordinario del mapa electoral, fórmula denominada “redistritación” (‘gerrymandering’), que consiste en alterar los límites de los distritos para favorecer al partido gobernante, impulsa a los republicanos. Pero, ojo; la polarización que vive el país también activa el voto demócrata. La Casa de Representantes gira, asimismo, hacia los progresistas; no así el Senado, al menos, aparentemente. Pero, aunque habitualmente el partido del presidente acostumbra a perder varios escaños en las ‘midterms’, Trump todavía dispone de tiempo para remar y mejorar, sobre todo si logra sacar adelante su proyecto de “Ley para salvar América”, que condiciona el voto por correo, y exige pruebas adicionales de identificación y ciudadanía para poder votar. Entretanto, el impredecible magnate tratará de seguir mejorando su imagen exterior, y barriendo para casa todo lo que pueda o le dejen.