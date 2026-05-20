Sobre la soledad

Está ahí, en tantos rincones, en multitud de gentes que sienten el peso de ese mal de nuestros días llamado soledad. Son muchos los estudios que nos acercan a esta incomoda y cruel realidad a la que, ahora también, nos aproxima, Domingo González por medio de un libro: Viaje al País de la Soledad, publicado en Salamanca, en una edición propia de Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones, que cuenta con una colección, a la que denomina “Periodística”, en la que se integra este nuevo título de un autor del que, previamente, había publicado La radio informativa en España. De la censura a la libertad.

En este caso se reúnen aquí catorce relatos cortos articulados en tres partes: Historias de soledad no deseada; Proyectos; Un fenómeno social. En la primera nos aproxima, por ejemplo, a las Residencias de mayores cuando éstas resultan ser un “hogar no elegido”. También aborda el drama de soledad que supone un mundo rural, despoblado, que se ejemplifica, en este caso, desde el orensano ayuntamiento A Teixeira...

Son dos los proyectos contra la soledad que aquí se abordan. Uno, en Zamora, en donde los protagonistas son los universitarios. Otro, en Sevilla, con la participación de un voluntariado de la Cruz Roja. Al asumir el tema como fenómeno social se incide en ideas tales como que “es un sentimiento que causa dolor” o que “no es cosa de viejos”. También se considera como el “vivir solo, ser pobre o no tener estudios” son factores propiciadores de la soledad no deseada...

Domingo González González es un hombre de radio. Lo es de vocación, de profesión y entiende su quehacer como un servicio público. El libro en cuestión podría ser la suma, por qué no, de toda una serie, muy bien hilada y articulada, de programas radiofónicos que se mueven en los territorios de la crónica periodística, el reportaje y la entrevista. Demuestra en lo que escribe la esencia de un oficio bien aprendido y excelentemente desarrollado. Nos enseña en lo que dice. Lo hace desde un lenguaje preciso, muy claro, desde la convicción de que tanto la radio como la televisión atenúan el mal de la soledad. También, leyendo un buen libro, como éste.