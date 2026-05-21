Emergencia

Ya había enviado al periódico otra columna tratando sobre un tema distinto, pero al sobrevenir las novedades del martes y teniendo la envergadura que tienen, me vi obligado a remitirles esta otra para que no pareciese que disimulo. No lo quiero hacer, al contrario, creo estar en la obligación de plantarle cara como es debido.

La imputación de Zapatero, que muchos se apresuraron a decir que es la primera que recae sobre un expresidente del gobierno sin preguntarse si había o no había indicios para más, desencadena inevitablemente un debate político de extraordinaria magnitud. Yo no sé si los indicios delictivos que se le señalan están debidamente fundados para dar de sí las acusaciones y condenas que de ellos se pudiesen derivar. Entre los expertos hay diversas opiniones, sin que la mía -que más que opinión es temor-, tenga tanto valor como las suyas, aunque de todas maneras me sienta en la obligación de formularla.

En primer lugar, déjenme que haga ver el curioso suceso de que tanto algunos de esos expertos como varios medios de comunicación comiencen sus propias investigaciones buscando el currículo del juez encargado del caso. Esto ya es de por si una señal de que en España, como ya quise decir en una anterior columna, las actuaciones judiciales están sujetas a la prueba previa de la confianza, para poder estar seguros de que la actuación del propio juez que las promueve actúa con rigor, ejerciendo independientemente sus prerrogativas y respetando escrupulosamente el derecho del afectado a la presunción de su inocencia.

En segundo lugar, muchos de esos mismos expertos, desde fuera y dentro del propio poder judicial, señalan precipitadas y excesivas las acusaciones que se vierten sobre Zapatero sin que los indicios formulados tengan fuerza y prueba suficientes.

En tercer lugar, esos mismos expertos piden que se formulen con prudencia las opiniones políticas al respecto porque, si en este caso sucede como en otros, aun puede faltar una década para que toda esta emergencia acabe en algo. Si es así, a pesar de la confianza puede consumir nuestro ánimo la impaciencia. A Zapatero, mientras tanto, lo que se le consume sin recato es la presunción de su inocencia.