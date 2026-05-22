Los premios son otorgados usualmente, podemos llamarles convencionales, porque son dados a personas o instituciones en las que se quiere reconocer y destacar su actividad o trabajo bien realizado y así servir de ejemplo a la sociedad.

Igualmente, además de los premio Nobel concedidos por las diferentes academias suecas, hay otros premios alternativos al Nobel que tienen menor repercusión y diferente motivación pero que sirven para fijar la atención a determinadas acciones y personas.

A nivel compostelano, además de los diversos premios que se conceden por las diversas instituciones, a diferente nivel, se podrían conceder premios no convencionales que atendiesen a actitudes y acciones no siempre ejemplares, pero que hiciesen esbozar una cierta sonrisa. Para explicar mejor a lo que nos referimos pongamos algún ejemplo.

Es bien conocido que durante muchos meses se hicieron obras para hacer una pista para bicicletas entre el Instituto Rosalia y el Pombal. Pasados varios años desde que acabaron las obras, nadie ha visto a ninguna persona en bici que utilizase dicha pista. Por ello se podría crear el Premio al deporte para concederle a la primera persona que pasease de abajo a arriba y de arriba a bajo por dicha pista. Al final se le podría hacer entrevistas para que manifestase que sentía y si la pista presentaba muchas dificultades. En este apartado se podrían conceder accesits a los que hicieron más de diez pequeños aparcamientos para bicicletas en el campus sur, que después de ocho años no se ha visto ninguna bicicleta aparcada.

En la revista Mundo Clásico ha aparecido la noticia que en el concierto de música clásica del 8 de Mayo celebrado en el auditorio, contando el número de asistentes, uno a uno, se llego a la cifra de 49, siendo el aforo de mil cien. (No se cuenta a los músicos de la Real Filharmonia de Galicia, cuyo número es bastante superior). No es fácil hacer una programación musical que sea tan poco atractiva como para llegar a esa cifra. Hay otros días en que la asistencia es bastante escasa. Por eso se podría conceder el Premio Cultural a la directora gerente de la orquesta principal responsable de la programación.

Al pasear por el casco histórico de la ciudad se puede contemplar los contenedores de basura al lado de edificios históricos, con residuos de toda clase, a veces líquidos, de los bares y restaurantes cercanos, fuera de los contenedores. Un ejemplo de edificios mencionados son el de la Facultad de Geografía e Historia y el de la Iglesia de San Agustín. El aspecto no es de limpieza sino todo lo contrario y la naturalidad con la que se hace significa una tolerancia lamentable. Se podría conceder un premio a la estética, a quien consiguiese que los residuos de colocasen adecuadamente en unos contenedores separados de los edificios históricos.

Estos tres premios, son ejemplos de premios no convencionales pero que pueden permitir, sin acritud, mejorar en diferentes aspectos