El PSOE tiene un problema

Es sabido que el mejor antídoto para que en política algo no se lleve a cabo es que los adversarios lo pidan. Si son los tuyos, la cosa puede cambiar. Le sucedió a Zapatero, hoy de actualidad por otros motivos, cuando se vio obligado a adelantar los comicios en 2011 y renunciar a volver a presentarse ante la presión de unos barones temerosos de que la crisis económica mundial, agravada en España por la incompetencia gubernamental, les pasara factura. No le ocurre lo mismo a Sánchez porque el crítico Page es uno solo, de una comunidad que no es Cataluña y el partido le ha demonizado. Casi tanto como a Felipe González, y ambos por decir cosas sensatas pero que no coinciden con los intereses de quienes hoy controlan el partido. Unos intereses que, en buena medida, responden a ocupar sillones.

La insistencia de Feijóo en pedir elecciones tiene, pues, el efecto contrario. Obliga a Sánchez a responder que nones. Que las generales serán en julio del año que viene, cuando toca, y que piensa seguir gobernando hasta que el cuerpo aguante. Otra cosa es que quienes le sostienen, en este caso no los barones sino la parte del arco parlamentario formado por los partidos a su izquierda de ámbito estatal y todos los nacionalistas de cualquier color, desde el BNG a Junts y PNV, le obliguen . ¿Cómo? Amenazándole con pedir al PP que presente una moción de censura si no lo hace motu proprio, con la finalidad exclusiva de disolver las Cortes.

Creo que Feijóo planteará la censura sólo sabiendo que la gana. Lo contrario supondría en este momento un inoportuno elemento de distracción. El calvario judicial en que se encuentra el sanchismo, con efecto devastador de largo recorrido sobre el PSOE, es la más efectiva moción de censura a Sánchez y su autodenominado Gobierno progresista. Los valores de la izquierda, el socialismo democrático y el progresismo no casan con lo que estamos viviendo.

De momento no hay condenados aunque algunos esperan en la cárcel y otros en libertad provisional a conocer las sentencias. Eran la segunda línea de mando, por detrás del número uno tanto en el Gobierno como en el partido. Es probable que su hermano y esposa no hayan cometido delitos, que el primero haya conseguido un empleo mediante un enchufe sin carga penal y que su mujer se beneficiara de residir en La Moncloa a la hora de crear una empresa. En ambos casos es evidente que influyó el parentesco, pero tal vez sólo rozando sin traspasar la línea de lo legal. Lo dirá la Justicia. En cualquier caso sus actuaciones no responden al comportamiento ejemplar que deben cumplir con pulcritud también quienes tienen vínculos familiares con quien ejerce el poder al máximo nivel.

En el caso ZP, cuya investigación no acaba más que comenzar, hemos de defender la presunción de inocencia pero, más allá de su culpabilidad o inocencia, lo que se va conociendo sonroja a cualquiera. No es de extrañar que la militancia socialista esté en shock. Quien presumía de paradigma de la honradez, y así lo consideraban en su partido, está acusado de graves delitos por corrupción. Y quienes investigan y acusan no son personas o organizaciones cualquiera de esas con siempre se adjetivan como pseudosindicado o extremistas. Lo hacen un juez, fiscalía y unidad policial que, según consenso generalizado, que merecen la máxima solvencia. De hecho, las acusaciones de lawfare y cacería judicial -Rufián dixit- de un primer momento fueron apagándose.

El PSOE de Sánchez necesitaba a Zapatero. No deja de ser una continuidad. El expresidente era imprescindible. Tal vez por eso nunca se cuestionó su estrecha relación con el régimen corrupto de Venezuela. El rescate de la compañía Plus Ultra siempre estuvo bajo sospecha, su incremento patrimonial parece desproporcionado y que sus hijas facturen cientos de miles de euros de diversas empresas de la presunta trama deberían haber hecho saltar las alarmas. Los jóvenes de este país, acuciados por los bajos salarios y la carestía de la vivienda, no gozan de estas oportunidades.

Con el hándicap que tiene el Gobierno de no poder aprobar los presupuestos, amortizado el sanchismo con la caída de Zapatero y tras los últimos resultados electorales puede concluirse que el PSOE tiene un grave y doloroso problema. Un cáncer con riesgo de metástasis en la marca España.