Presión militar y judicial al castrismo

La presión de la Administración estadounidense hacia Cuba va en aumento. Ahora el foco se pone en el plano militar y jurídico. Una intervención militar sobre el terreno se me antoja difícil, pese a que ocho de cada diez cubanos del sur de Florida la verían bien para forzar un cambio de régimen en la Isla. Pero la misión podría derivar en una masacre para los soldados cubanos, con bajas en el Ejército estadounidense, y una lucha civil provocada por los milicianos y los Comités de Defensa de la Revolución. Otra cosa es una acción estratégica o una misión de precisión.

En todo caso, la superioridad del Pentágono es abrumadora. Cuba sólo dispone de armamento obsoleto de fabricación rusa, y un cierto músculo en tanques (unos 1.000, menos de la mitad que EE.UU.). Pero no disponen ni de portaaviones ni de submarinos nucleares ni de buques de guerra avanzados; y sus 50 viejos cazas no compiten con los 2.000 aviones de combate, los misiles de largo alcance, los satélites, o los drones de Washington. Aun así, Trump amenazó con enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln, y ya tiene allí al USS Nimitz, igual que hiciera con el USS Gerard Ford en Venezuela. Pero incluso Puerto Rico, o Florida (a apenas 90 millas náuticas), constituyen el mejor portaaviones que Trump pudiese desear.

El miércoles el régimen realizó ejercicios militares en escuelas de adolescentes; y el Estado Mayor de la Defensa Civil subió a su web el jueves una “Guía familiar para la protección ante una agresión militar”; un documento ridículo que tuvo que eliminar y simplificar, dado que el kit y el botiquín que sugería es imposible adquirirlos en la Isla desde hace años. Quizá todo se precipitó por la visita del director de la CIA John Ratcliffe para reunirse con el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, el jefe de la Dirección de Inteligencia (DI, antes G2), Ramón Romero Curbelo, y el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro ‘El Cangrejo’, quien lidera las conversaciones entre La Habana y Washington. Pero estas visitas son habituales. El propio Ratcliffe se entrevistó con Delcy Rodríguez en Caracas (eso sí, después de la extradición de Maduro). Pero ya John Brennan, jefe de la CIA con Barack Obama, viajó a la Isla antes del restablecimiento de las relaciones diplomáticas de 2015.

También a nivel legal y judicial se ve presionado el régimen castrista. El pasado miércoles, 20 de mayo, día en que se conmemoraba la proclamación de la República de Cuba de 1902 (tras la independencia de la Isla el 10 de diciembre de 1898), el Departamento de Justicia anunció una acusación federal de un fiscal de Miami contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que supuso la muerte de cuatro cubanoamericanos (se le acusa de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves); un derribo que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Aviación Civil Internacional denuncian que se realizó en espacio aéreo internacional y contra Derecho. A ello debemos añadir las investigaciones y sanciones de los departamentos del Tesoro y del Estado contra Miguel Díaz-Canel y Álvarez Casas por violación de derechos humanos tras las protestas de 2021. Asimismo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el ministerio del Interior (MININT), y el grupo empresarial militar GAESA, sufren sanciones y órdenes ejecutivas; este último conglomerado del régimen por fondos ilícitos, cuentas bancarias opacas, blanqueo de capitales, y desvío de divisas y de activos al extranjero.