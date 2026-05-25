Canadá en la UE vía España

Canadá ha cobrado un protagonismo inesperado a ambos lados del Atlántico. Se ha visto envuelta en disquisiciones diplomáticas, políticas y estratégicas de las que espera poder sacar algún rédito. Saltó a la palestra tras el regreso al poder de Donald Trump. El neoyorquino apuntó a Canadá, y llegó a sugerir que debía convertirse en el Estado 51 de EE.UU. (hoy ya hay otros países que podrían ser candidatos también, como Cuba, Venezuela, o la nación autónoma del Reino de Dinamarca, Groenlandia; además del siempre aspirante Puerto Rico, claro está). En Norteamérica, Ottawa sintió la presión del vecino del sur; que incluso llegó a amenazar al país de los tres millones de lagos con romper el Tratado Comercial entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), imponerle nuevas tarifas, suprimir las ayudas (subsidios) que le aporta Washington (cercanos a los 200 billones de dólares al año), o eliminar el apoyo militar que le brinda (pues Canadá apenas cuenta con un Ejército finalista).

Esto provocó una reacción adversa, de la que se aprovechó el líder del centroizquierdista Partido Liberal, Mark Carney, para alcanzar el cargo de primer Ministro desde el 14 de marzo de 2025. Canadá, acostumbrada a ir por libre, e incluso al margen de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como EE.UU., Brasil, o ahora Emiratos Árabes Unidos, abandonó su discreción diplomática, y se posicionó a favor de Ucrania. Incluso mostró su apoyo al pueblo groenlandés y al Gobierno danés, pese a que es sabido que también el país de las bellas hojas rojas de arce estuvo siempre interesado en Groenlandia y en el Ártico.

Hoy Canadá celebra su cercanía a una UE con la que comparte valores e intereses económicos; y con quien este mismo 2026 conmemora las bodas de oro del establecimiento de las relaciones diplomáticas (un 50 aniversario que se celebrará en una cumbre UE-Canadá tras el verano). Tal es el vínculo que se está estableciendo a ambos lados del Atlántico, que incluso se habla ya de la posible adhesión de Canadá a la UE. Esta posibilidad de convertirse en el socio 28 de la Unión es el resultado del Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio (CETA) entre la UE y Canadá; la participación de la ministra Anita Anand en las reuniones europeas de Exteriores; su posible participación en el Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa (SAFE); su invitación a la Cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada este mayo en Armenia; y del cariño que recibe tanto de Kaja Kallas (alta representante de Política Exterior de la UE), como de António Costa (presidente del Consejo Europeo), o de Marta Kos (comisaria europea para la Ampliación).

Y es en este statu quo donde debemos ubicar el viaje de Felipe VI a Canadá, organizado por el ministerio de Economía que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo (quien ya viajó a Norteamérica tres veces). El Rey realizó diversas escalas (Ottawa, Toronto, Ontario, etc.) destinadas a mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales. España envía a Canadá maquinaria industrial, productos agroalimentarios (vino, aceite, conservas), infraestructuras y componentes ferroviarios, y material químico y farmacéutico. Incluso firmó un Memorándum de Entendimiento en materia de IA. De allí nuestro país importa minerales, productos energéticos, componentes aeroespaciales, tecnología, cereales, etc. Unas 700 empresas canadienses operan en España; y unas 140 corporaciones españolas tienen implantación en Canadá. Así pues, Felipe VI, que cursó el COU allí, puede ser un buen vínculo que facilite una mayor presencia del país norteamericano en toda Europa.