Opinión | CUADRO DE HONOR
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Checha: pilar de la cultura dubresa
La edila de Anova renuncia a su acta de forma definitiva tras dos décadas de trabajo por la cultura en Val do Dubra
Celsa Oreiro Bermúdez, Checha para sus allegados, lleva dos décadas trabajando para la cultura en Val do Dubra, ya sea desde la oposición o como concejala del grupo de gobierno.
Pues bien, hace unos meses, la edila de Anova renunciaba sorpresivamente a su salario, y ahora deja su acta de forma definitiva, pasando a ocupar el puesto Rosa Domínguez.
El motivo, una grave dolencia que la ha apartado de sus funciones, ya no solo docentes, como profesora en Educación Primaria, en Santiago, sino también políticas.
Desde estas páginas apenas podemos desearle lo mejor a una persona íntegra y muy activa en buscar la justicia a través de su labor municipal. Nunca dejó a nadie indiferente, y se distingue también por la tenacidad con la que defiende lo que es justo. Por todo, y por todos los que te quieren... mucha fuerza, Checha.
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