Otero Lastres, articulista

Son variadas las facetas en las que José Manuel Otero Lastres destaca en el mundo de la escritura. Es abundante, y excelente, su aportación en el estricto mundo del Derecho, al que sirvió como Catedrático de Derecho Mercantil, con una ejemplar carrera y, también, en la abogacía, como un referente de primera fila, en Madrid,

Más allá del ámbito jurídico cuenta con importante bagaje como escritor, Suyos son hermosos cuentos, reunidos en libros - entre otros, Carta a Miguel y otros cuentos y Las nubes pueden ser gemelas- y, también, novelas, siempre bien trabajadas en a concepción del relato: La niña de gris, El campo de Bucéfalo, El afeitador de muertos..., testigos de su esforzado empeño literario.

Ahora publica un libro que nos aproxima a una parte de su labor como articulista, un género, para él, especialmente querido y practicado en diversos medios. El título en cuestión es “La vida como préstamo”, recientemente publicado por Ézaro Ediciones. Se reúnen aquí treinta artículos presentados en ABC entre lo años 2012 y 2021.

Ser articulista es, en cierto modo, una forma de estar, de presentarse ante los demás procurando aportar algo a quien lo lea. En cada caso se nos facilita la fecha correspondiente y están editados atendiendo al orden cronológico. Los hay que atienden a reflexionar sobre cuestiones que, incluso, son objeto de debate en aquel momento. Siempre, en este caso, la opinión de quien escribe es certera y bien argumentada, sopesada y seria. Hay ocasiones en los que, en cambio, lo que nos aporta son profundos pareceres que abordan cuestiones tales como la vejez, el aprender a observar, la envidia o el resentimiento, entre otros asuntos que le ocupan y preocupan,

En los últimos tiempos las reflexiones de Otero Lastres son muy habituales en su perfil de facebook, en donde figuran 6871 seguidores. Nos dice, en una de sus últimas entregas, que necesita soñar, lo cual no deja de ser una forma más de seguir viviendo, algo que ejerce a diario proyectando en el placer de escribir su pensamiento, siempre positivo, bien argumentado, con la grandeza de contrastados valores como referencia continua.