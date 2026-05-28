¿De qué va esto?

Ya va una semana de abundantísimas e ininterrumpidas lecturas. Creo que ya no me queda nada por leer de lo que hayan dicho analistas o difusores que se hayan referido al llamado "caso Zapatero". He de decir, eso sí, que acabé viéndome obligado a reducir la consulta a lo que dijesen magistrados u otros profesionales de la justicia, jubilados o en activo, que dan un basamento jurídico más firme a sus opiniones. No todas las vertidas estos días tienen base suficiente e, incluso diría que decente. Me quedo, pues, con las que digo.

En ese campo abundan especialmente las evaluaciones críticas con la iniciativa del juez responsable del caso señalándole, en primer lugar, que su auto incluye una malsana confusión con el previo informe policial: la policía no opera ni tiene por qué operar con el respeto a la presunción de inocencia del investigado, precisamente porque lo considera, al menos hipotéticamente, culpable. El juez no debe hacer esa consideración. La diferencia es nítida, pero en el auto judicial no se muestra tan clara como debería.

En segundo lugar, también se dice que la personalización de Zapatero como agente principal en una trama corrupta es, por lo menos, precipitada, porque tal señalamiento debería ser más consecuencia de la actuación judicial que supuesto previo para su inicio.

En tercer lugar, y por ahora lo dejaré ahí, es tan diversa y compleja la serie de observaciones (a las que se refieren precipitadamente como pruebas) que, aunque sólo sea para ponerlas en orden, el tiempo que se prevé necesario para el desarrollo de la tarea no será de menos de una década. Aún falta mucho, pues, para que se diluciden las culpas de Zapatero, aunque nadie me podrá negar que su inculpación ya está resuelta.

Lo que falta por saber es para qué. ¿Para sacarlo de delante cual si fuese trinchera defensiva de Sánchez? ¿Será que el caso, en realidad, no va con Zapatero, sino contra el propio Sánchez? ¿Será que el que podía hacer ya hizo? ¿Será que el lodo ya nos llega a los ojos y no nos deja ver con claridad? Sea lo que sea, a mí se me desfonda el ánimo viendo a mi país caído en una cochiquera.