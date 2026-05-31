Candidatos para el cambio en Cuba

Cabe preguntarse si es posible pensar en alguien de dentro o de fuera de Cuba capaz de liderar un proceso de cambio que, a estas alturas, semeja irreversible. Es obvio que la disidencia interna, así como la diáspora exterior, desearían una figura ajena al régimen castrista. Pero no podemos descartar el papel que pueda desempeñar, aunque sea de manera transitoria, alguien cercano al Gobierno actual (al estilo de Delcy Rodríguez en Venezuela). Entre estos nombres, cobra ventaja Óscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro. Ingeniero eléctrico de 55 años, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, viceprimer ministro, y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, su perfil discreto y sus vínculos con el conglomerado empresarial militar GAESA lo convierten en el candidato idóneo abierto al diálogo.

Sobresale frente a dos familiares que participan en las negociaciones con Washington, pero demasiado asociados a la rama dura del régimen, como son el general Alejandro Castro Espín (hijo de Raúl y sobrino de Fidel), de 60 años, vinculado a la Dirección de Contrainteligencia y a la Secretaría de Defensa y Seguridad Nacional, quien inició el diálogo en México con altos cargos de la diplomacia estadounidense, y mediadores del Gabinete de Claudia Sheinbaum cercanos a los Castro. O también Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 41 años, conocido como el ostentoso "Raulito" y "El Cangrejo"; quien es el nieto, ojo derecho y guardaespaldas de Raúl Castro, lidera ahora las conversaciones entre La Habana y Washington, y ya se reunió con el jefe de la CIA John Ratcliffe.

Después estarían nombres como el primer ministro Manuel Marrero Cruz (62), o Roberto Morales Ojeda (de 58 años y secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, PCC). Más difícil se me antojan el canciller Bruno Rodríguez Parrilla (68); o el jefe de la Dirección de Inteligencia (DI) Ramón Romero Curbelo, y el ministro del Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas (investigados y sancionados por violación de derechos humanos tras las protestas de 2021).

De fuera del régimen, son muchos los que podrían aspirar a liderar la transición: activistas, empresarios y hasta artistas (incluso de izquierdas, lo cual desespera todavía más al régimen). Desde José Daniel Ferrer (55), democristiano, fundador de la Unión Patriótica de Cuba y encarcelado repetidas veces; hasta la periodista Yoani Sánchez (50), fundadora del portal ‘14ymedio’. También Berta Soler, lideresa de las Damas de Blanco; Guillermo ‘Coco’ Fariñas, premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2010; Manuel Cuesta Morúa, izquierdista líder de la plataforma Consejo para la Transición Democrática y del partido Arco Progresista; Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá y creadora de Cuba Decide; el artista líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara; el preso de conciencia del Partido por la Democracia, Félix Navarro; el líder del proyecto Estado de SATS, Antonio Rodiles; o Silvia Iriondo, presidenta de Madres y Mujeres Anti-Represión por Cuba (M.A.R.).

Pero yo, sobre todo, no descartaría ni al republicano Tomás Pedro Regalado (70, exalcalde de Miami), ni a Jorge Mas Santos (63, Presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana y dueño del Inter de Miami); ni, especialmente, al profesor invitado de la Universidad de Georgetown, Orlando Gutiérrez Boronat (quien, con 60 años, además de ser el portavoz del Directorio Democrático Cubano, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y doctor en Filosofía de las Relaciones Internacionales, contaría con el beneplácito del propio Donald Trump).