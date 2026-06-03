¿Un ICE español? No, gracias

Es hipnótico el vídeo que muestra cómo un policía nacional con la cabeza cubierta con un casco ataca por la espalda a una mujer en València el domingo pasado. La alcanza a la carrera, le pega un fuerte empujón cuando ella camina tranquilamente por la calzada sin percatarse de la presencia del fornido agente, y le hace caer de cara contra el asfalto. Cogida por sorpresa, no le da casi tiempo de echar los brazos para mitigar el golpe, por lo que se rompe el tabique nasal y se hace un tajo en la barbilla. Ahora sabemos que esta ‘peligrosa ciudadana’ que merecía semejante dosis de brutalidad policial es una maestra jubilada de 68 años que forma parte de la Marea Verde en defensa de la educación pública. Los docentes llevan tres semanas de huelga indefinida en reclamación de mejoras laborales y de inversiones en los depauperados y saturados centros de enseñanza de esa comunidad, por eso se manifestaban el día de la agresión en las inmediaciones de la consejería de Educación de la Generalitat. La víctima ha interpuesto una denuncia contra el antidisturbios y la Policía Nacional le ha abierto expediente disciplinario. La Delegada del Gobierno en València, Pilar Bernabé, reprobó rápidamente los hechos y prometió investigar este incidente que lo tiene todo: machismo, violencia gratuita, arbitrariedad, abuso de la fuerza, indefensión ciudadana.

Suerte que el lamentable ataque se grabó desde todas las posiciones, y que los vídeos se han publicado en bucle en los medios. Así no tendremos que elegir entre creerlos a ellos o a nuestros propios ojos, que decía Groucho Marx. Pues, en efecto, decepcionante y tan preocupante como la agresión a la profesora jubilada ha sido la reacción de algunos sindicatos policiales. «Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación. Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas», anotó en sus redes sociales la Unión Federal de Policía (UFP). «Se trataba de evitar ese primer momento de invasión de la vía pública… se debe actuar con rapidez, con la mínima fuerza pero con decisión», proseguía. «Usted no va a investigar nada, en todo caso será un juez quien debe depurar responsabilidades», le reprochaba a Pilar Bernabé. En similares términos, pero tuteando la Delegada socialista, la Confederación Española de Policías (CEP) se pronunció en un comunicado: «Tú no vas a investigar nada. Lo harán los órganos competentes, que decidirán algo que tú ya das por sentado, que es la culpabilidad de alguien. Luego pedimos respeto a la presunción de inocencia en otros ámbitos…» Y también: «El trabajo de la Policía no se empaña y está muy por encima de cargos políticos como tú, que corres a sacar pecho con nuestros éxitos en ruedas de prensa, pero tardas ‘cero coma’ en juzgar y sentenciar. ¿Quizás porque en 2027 hay elecciones municipales?»

En resumen, más corporativismo que autocrítica. Si el ataque pudo ser un error en un momento de tensión, la respuesta sindical se ha meditado. Un daño reputacional para la Policía, y otro físico: la nariz rota de una pensionista que dedicó su carrera de maestra a formar niños y todavía pelea por la educación pública. Parece que la violencia desproporcionada se ceba con los más evolucionados. Me ha recordado a la temible agencia antiinmigración de Donald Trump, el ICE, que en Minneapolis mató a tiros a una poeta y a un enfermero argumentando peligrosidad. Un ejemplo horrible para que cunda, pagado con mis impuestos.