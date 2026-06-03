Todo libro tiene algo de aventura y quien lo escribe lo hace por algún tipo de justificación que contribuye a explicar su quehacer. En este caso el autor es Plácido Barrios Fernández y el texto en cuestión se titula «Comparecen los olvidados. Mujeres abandonadas, homosexuales, gitanos, prostitutas, esclavos, expósitos y otros en los protócolos notariales». El sello editorial es el de Basconfer y acaba de llegar a las librerías. Merece la pena su lectura, lo que, también, tiene algo, por qué no, de aventura.

Plácido Barrios Fernández es notario, con muchos años ya de quehacer a sus espaldas y con un amor a lo que hace evidente. También le caracteriza su interés por la Historia del Derecho, línea de investigación a la que se aproxima fijándose, sobre todo, en la Edad Moderna y lo hace partiendo de un «enfoque realista», relativamente novedoso en esta área de estudios, Entre su obra anterior destaca un libro titulado «De Escribanos a Notarios», a reconocer como una historia del notariado, publicada en el año 2023, una obra de referencia al respecto.

En esta nueva aportación, que ahora comentamos, llama la atención el amplísimo fondo documental del que ha partido, el rigor con el que trata los correspondientes textos normativos y la profundidad con la que discurre por una muy variada y extensa bibliografía. A partir de todo ello construye una auténtica historia, perfectamente seccionada, de las gentes más desfavorecidas por la fortuna. Hasta ocho tipologías son aquí enumeradas y, en algún caso, cabe contextualizar en más de una a todas esas gentes, con nombre propio, que discurren por las páginas de un libro ciertamente apasionante.

Sus protagonistas son la mujer, la pobreza, algunas etnias (gitanos, judíos, moriscos), la prostitución y hasta la esclavitud. Están aquí reflejadas, con el protocolo como telón de fondo y quien lo escribe como testigo de lo que se formaliza a través de un documento que forma parte, queriendo o sin querer, de lo que es la escritura del día a día, llamada a ser historia. Un libro, pues, para degustar y del que aprender, construido con una mirada certera y siempre sensible ante el infortunio.