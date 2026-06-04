Dilema en el Cercle y materialismo histórico

Hubo un tiempo en el que en las facultades públicas de periodismo y económicas buena parte de la atención se la llevaban las clases de materialismo histórico. En muchas de ellas se acababa la jornada en el césped, al aire libre, especialmente a final de curso y en los inicios. Resulta que se resaltaba que el espíritu crítico requería de ese corpus teórico para afianzar la vocación y cumplir con el objetivo casi templario de esos futuros periodistas de formar parte de un cuarto poder y defender sin capa ni espada a la ciudadanía frente al Gobierno y los poderosos.

Lo del materialismo histórico parte de la base de explicar los cambios sociales y políticos a partir de las condiciones materiales y económicas de la vida, en lugar de por las ideas. Considera que la economía y los modos de producción son el motor que determina la cultura, el derecho y el Estado. Y que casi cualquier avance social se logra por la vía del conflicto. Una noticia sin conflicto casi siempre es menos destacable que otra derivada de él. Y ese conflicto se centra en la batalla entre los medios de producción (herramientas, máquinas, tierras) y la fuerza de trabajo (los trabajadores). O entre contendientes deseosos de controlar el cotarro.

La reunión del Cercle d'Economia de este año deja un poso complejo, un dilema del prisionero para los empresarios y economistas de la institución catalana. Aparecieron en escena el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo. Resulta que la economía va bien, pero el mundo de las ideas y la política está hecho unos zorros. Llueven chuzos de punta pero España ha capeado el temporal con buena nota en los últimos tiempos y la alternativa política que se presentó en el Cercle, la de Alberto Núñez-Feijóo, llegó sin necesidad del apoyo de sus teóricos fieles naturales. Su previsible alianza con VOX tras las próximas elecciones hace que la alternativa política despierte dudas desde la óptica catalana.

El dilema para los acólitos del Cercle es complejo. Cualquier futuro huele a chamusquina, a movilizaciones estilo Educación con un futuro Gobierno PP-VOX dando razones sobradas para cabrear a las mayorías. Y la situación actual, tildada por muchos como insostenible en lo ético y lo político, resulta que ha dibujado años dorados en la esfera económica, especialmente para los empresarios catalanes 'posprocés', esos que tienen ahora que priorizar valores, sopesar consecuencias y gestionar emociones en un marco de incertidumbre que toca lidiar.

Y mientras los economistas y empresarios analizan el contexto, los inversores en general pueden estar también en tesitura similar a la hora de analizar carteras. Bolsas en máximos, incertidumbres máximas. Y avisos desde ámbitos institucionales de que la fiesta se acaba y que eso tendrá consecuencias todavía difíciles de evaluar en tiempo o forma.

Chuzos de punta

Lo de que llueven chuzos de punta hace referencia a una situación de tormenta violenta, pero también a un arma primitiva que constaba de un palo con punta de hierro que utilizaban los serenos. Resulta que ese arma está prohibida en España, pero sigue utilizándose. Especialmente en el País Vasco, donde la Makila es reverenciada en los paseos por el bosque. La Makila es un bastón en madera de níspero, de un hermoso color rojo, con alma metálica, una punta, empuñadura y una correa de sujeción. Llueven chuzos de punta y en la política española hay que entender y aceptar a los que llevan la Makila y la barretina. En caso contrario solo quedan tiempos de cólera y fango hasta las orejas.

Atentos a la IA

Frente a dogmas del materialismo histórico, en la actualidad podría pensarse que las transformaciones más rápidas llegarán más de la mano de la inteligencia artificial que de otros conflictos. Pero el discurso político no tiende a poner sobre el tapete del debate las estrategias necesarias para adaptar el futuro tecnológico del mundo a un contexto social en el que merezca vivir. Los votantes en general, y los miembros del Cercle en particular, deberán afrontar su propio dilema moral. Los dilemas morales son situaciones paradójicas en las que se ponen en contradicción los valores. No es posible actuar de tal modo que no se cause ningún daño. Lo que hay que evaluar es cuál de las opciones que se elijan causa menos daño y/o en cuál de las alternativas se mantiene una mayor coherencia ética.

Implementación de la IA

En esta situación, los inversores deben seguir atentos a la IA como principal baluarte de las expectativas positivas. El 61% de las empresas españolas ya han implementado soluciones de inteligencia artificial (IA), once puntos por encima del año pasado, con una tasa de crecimiento del 22%, según el estudio 'Desbloqueando el potencial de la IA en España en 2026', que ha publicado Amazon Web Services (AWS) en el marco de la 11ª Edición del AWS Summit Madrid, que ha reunido este jueves a más de 10.000 personas en Madrid. Este nivel mantiene a España como uno de los países más avanzados en adopción de IA, siete puntos por delante de la media europea (54%). Esto se traduce en beneficios cuantificables y estratégicos, ya que un 81% de las empresas que usan IA reportan aumentos directos de productividad, añade el informe, en el que también se pone de manifiesto la confianza existente en torno a esta tecnología.

"Un 89% espera que esta tecnología impulse el crecimiento de su negocio durante el próximo año, razón por la cual el 71% ya la considera un pilar fundamental de su estrategia empresarial", señala el estudio. El 64% de las empresas siguen centradas principalmente en usos básicos de la IA, como 'chatbots', y tan solo el 17% de las empresas afirma hacer un uso avanzado de IA, por ejemplo, combinando múltiples modelos o implementando IA agéntica. En cualquier caso, el inversor aventajado está más pendiente de la IA que de cualquier otro ámbito de la economía. Eso o sucumbir al 7% TAE en tres años hasta que el batacazo se confirme.