Los jesuitas dejan Santiago

Hace unos años, la comunidad de jesuitas abandonaba Vigo, aunque las Obras relacionadas con ellos tenían el apoyo de los jesuitas de Santiago. Ahora, la escasez de jesuitas ha llevado también a anunciar la salida de la comunidad de Santiago, aunque las actividades relacionadas con ellos tendrán la colaboración de los jesuitas de A Coruña. La noticia ha causado desasosiego y pena a las personas que colaboraban y apreciaban la labor que desarrollaban en Santiago.

La presencia de jesuitas en Santiago se remonta a los inicios de la Compañía de Jesús y de la Universidad compostelana. El mismo fundador, San Ignacio envió a un jesuita próximo a él, Jerónimo Nadal, para estudiar la posibilidad de que los estudios pasasen a ser dirigidos por los jesuitas, cosa que no sucedió, al no haber acuerdo con los canónigos de la catedral. A lo largo de la historia, ha habido sucesos importantes entre la Compañía y la Universidad, empezando porque la Iglesia de la Universidad fue de los jesuitas antes de la desamortización. En sus retablos se pueden ver las imágenes de varios santos jesuitas. La desamortización hizo que muchos de los libros de los jesuitas pasasen a la biblioteca de la Universidad. La brillantez de la biblioteca de la Universidad de Santiago, en parte, es debida a ello. Muchos de los libros del Renacimiento y de la ciencia moderna que se encuentran en la biblioteca, como primeras impresiones de libros de Copérnico, Kepler, Newton, Descartes..., proceden de aquella «cesión».

En tiempos más recientes ha habido interacción entre los jesuitas y la Universidad, empezando por el Colegio Mayor San Agustín, que ha presentado una actividad cultural importante y también porque jesuitas relevantes han pasado por nuestra Universidad. El padre Ellacuría estuvo en Santiago varias veces, dado que colaboraba con algunos departamentos universitarios. Justo unas semanas antes de su asesinato estuvo con el rector que entonces era el que escribe este artículo, trasmitiendo esperanza a pesar de todas las turbulencias que había en El Salvador y en el mundo.

No creía que le asesinasen a pesar de las amenazas, porque las dos partes enfrentadas le necesitaban como interlocutor. El Superior de toda la orden, el Padre General Kolvenbach, sucesor del Padre Arrupe, visitó la Universidad acompañado por varios de los Superiores de diversas partes, entre ellos el Padre Tojeiro, vigués y entonces Superior de Centroamérica. En Fonseca, pronunció un discurso importante sobre la Universidad y el humanismo, delante de muchos antiguos alumnos del Colegio Mayor. El rector le dio la bienvenida con un discurso sobre los amores y desamores entre la Universidad de Santiago y la Compañía de Jesús.

Varios jesuitas han realizado una gran labor en sus respectivos trabajos, como el Padre Díaz de Rábago, fundador del servicio de medios audiovisuales, el Padre López Calo, catedrático de musicología y autoridad internacional en su campo, o el Padre Guillermo Rodríguez, catedrático de Física en la década de los setenta y vicerrector (posteriormente rector de la Universidad de Comillas y de la de Extremadura). Mucha gente recuerda al hermano Gómez, iniciador de las aulas de la tercera edad o al Padre Agra y su labor en el colegio Francisco Javier, así como labores humanitarias como el «mercado solidario» llevado a cabo en el claustro de la Iglesia de San Agustín durante tres años, que en un fin de semana conseguía recaudar 25.000 euros debido a la generosidad de los compostelanos, para los campos de refugiados en Sudán del Sur.

Los jesuitas han sido una comunidad de personas de buena voluntad abiertas a escuchar a todos los que se acerquen a ellos y trasmitir una espiritualidad asequible a la gente del siglo XXI. Procede agradecer su presencia a lo largo de varios siglos y lamentar su ausencia venidera