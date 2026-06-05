¿Es Santiago segura? Depende

Resulta un tanto, o un mucho, contradictorio que desde las instancias políticas oficiales -Administración central y local- se ofrezcan cifras positivas sobre la evolución de la seguridad ciudadana en la capital de Galicia y al mismo tiempo se anuncie el incremento de medios y medidas para combatir la delincuencia. De ello se informó en la reunión de la Xunta Local de Seguridade celebrada hace un par de días, presidida por la alcaldesa de la ciudad, a la que asistió el subdelegado del Gobierno en la provincia junto a otros responsables políticos y altos funcionarios policiales.

Cuándo se plantea si Santiago es una ciudad segura podemos contestar con aquello tan nuestro de “depende” -término de significado peyorativo para algunos ignorantes de ultrapuertos- que define exactamente la situación. Depende del color del cristal con que se mire. Los actuales responsables políticos tratan de minimizar el problema ofreciendo datos estadísticos según los cuales la criminalidad en su conjunto descendió, insisten en que Santiago es una ciudad segura aunque la señora Sanmartín tuvo a bien matizar en esta ocasión que “relativamente” mientras que el señor Abalde instó a que no dejen de denunciarse las infracciones, dando a entender que hay más de lo que se anota.

Las protestas ciudadanas que se reprodujeron en los últimos días con mayor intensidad, con manifestaciones en la calle incluidas, tal vez sirvieron para que las autoridades invocadas hayan tomado nota de que Compostela sufre los efectos de este tipo de delincuencia de manera notable. Y, tal vez también, pensaron que este malestar ciudadano pudiera acarrear nefastas consecuencias para sus intereses electorales cuando resta apenas un año para una nueva cita con las urnas en las que BNG, CA y PSOE habrán de defender sus posiciones.

Sabemos que a veces una cosa es lo que es y otra lo que parece. Volvemos a lo de la mujer del César. Pueden mostrarnos papeles con datos positivos pero ello no significa que obligatoriamente nos sintamos seguros. La sensación de inseguridad ciudadana viene creciendo en Santiago y se aceleró en los últimos meses. Son numerosos los episodios registrados, muchos relacionados con el mundo de la droga, las okupaciones de viviendas y la impunidad de los narcopisos. Están generando miedo en el vecindario. Es raro el día en que los medios de comunicación locales no informen de incidentes al respecto. Los medios policiales son insuficientes, una carencia endémica, y para mayor desgracia el incendio en la comisaría el pasado 12 de febrero dificulta las labores de la policía, instalada desde hace poco en una sede provisional alejada del centro. Por ciento, casi cuatro meses después el edificio sigue cerrado a cal y canto, con la consiguiente afectación a un ya menguado servicio.

La inseguridad no parece quitar el sueño al gobierno municipal. Como tampoco los problemas de la vivienda. Ambos, aunque no son competencia principal de la administración local, están entre las máximas preocupaciones de los compostelanos. En cualquier caso, el ayuntamiento es el estamento más próximo a los ciudadanos y como tal ha de atender a sus obligaciones y requerir a otras instancias que cumplan con sus responsabilidades.

Recordando al responsable de la exitosa campaña de Clinton a las presidenciales de Estados Unidos en 1992, cuando como lema espetó aquello de “¡Es la economía, estúpido!” hoy podríamos replicar aquí“¡Es la seguridad, estúpido”!, ante el creciente temor de los compostelanos por el clima de inseguridad actual. Sería consuelo de tontos decir que en otras ciudades o países están peor.

La sufridora ciudadanía está convencida de que el problema no se resuelve sólo con medidas policiales. Es necesario también actualizar una legislación obsoleta, pensada en tiempos en que apenas existía este tipo de delincuencia. Da la sensación de que se da mayor protección a los infractores que a propietarios y vecinos, sobre quienes repercute la inacción de Estado. La Justicia, además de lenta, está atada de pies y manos. Esta es sin duda una de las causas de la escasez de la vivienda de alquiler. Hay cantidad de pisos vacíos que los dueños no sacan al mercado por miedo. Sin seguridad ciudadana y ni jurídica no hay democracia.