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Opinión | Tribuna

Xavier Varela

Xavier Varela

Catedrático de Filosofía e Teólogo

O prezo das nosas cadeas

O maior logro do sistema tecnolóxico actual non foi abolir os muros do panóptico tradicional, senón convencer o prisioneiro de que decore a súa propia celda. Vivimos nunha era de emancipación simulada. Baixo a bandeira dunha liberdade sen precedentes –de movemento, de consumo, de expresión nas redes–, o suxeito contemporáneo atópase máis encadeado ca nunca, coa particularidade de que el mesmo financia, mantén e exhibe o peso dos seus cepos. É o que poderíamos definir como a servidume do rendemento.

Se a filosofía do séculoXX, dende Foucault ata Deleuze, nos advertiu da transición das sociedades disciplinarias ás sociedades de control, o século XXI perfeccionou o mecanismo a través da hiperconectividade. Xa non fai falta un poder externo que exerza a represión; a dominación interiorizouse. Convertémonos en empresarios de nós mesmos, unha mutación existencial onde a autoexplotación se confunde perversamente coa autorrealización. Traballamos cando descansamos,consumimos mentres producimos e transformamos a nosa intimidade nunha mercadoría disposta para o escrutinio público. O prezo desta dinámica é a disolución do espazo interior, ese recuncho onde reside a posibilidade do pensamento crítico. Esta Matrix de algoritmos e fluxos financeiros opera mediante a sedución, non polo medo. A ansiedade contemporánea, o esgotamento crónico e a hiperestimulación non son fallos do sistema, senón o seu combustible. Ao mercantilizar a atención, o mercado colonizou o tempo libre, transformando o lecer nunha obriga de visibilidade. Quen non se amosa, non existe; quen non produce contido, queda fóra do taboleiro. Así, a subxetividade redúcese a unha métrica numérica de aceptación social. Canxeamos a densidade dos vínculos humanos pola volatilidade do impacto dixital.

Fronte a este panorama, a resistencia non pode ser un simple apagón tecnolóxico nin un retorno a un pasado idealizado que nunca existiu. Reivindicar a liberdade hoxe implica unha práctica de ascese conceptual: reaprender a arte de habitar o silencio, de soster o aburrimento e de defender a opacidade fronte á transparencia totalitaria que esixe a contorna dixital. O verdaidero custo das nosas cadeas non se mide en diñeiro, senón na perda da facultade de decidir a onde mirar e, sobre todo, de elexir quen queremos ser fóra do mercado da atención.

Recuperar a soberanía sobre o noso tempo é o primeiro paso para romper o feitizo dunha alienación disfrazada de progreso.

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