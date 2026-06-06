Una orden ejecutiva para Cuba

Los efectos de la orden ejecutiva 14404, de 1 de mayo, del Departamento de Estado estadounidense, entraron en pleno vigor este viernes. Por eso son tantas las empresas, especialmente del sector turístico o relacionado con él, pero también del ámbito de las finanzas, la minería, la defensa, el comercio, el transporte, etc., que han decidido dejar de operar en la bella República de Cuba. Y es que cualquier inversión o transacción extranjera con la Isla, así como sus responsables, podrán ser sancionados o ver sus intereses, propiedades o activos congelados en territorio norteamericano. Por tanto, a partir de este 5 de junio ya no hay margen para apoyar material o financieramente al Gobierno de Cuba a través de empresas conectadas con su Ejecutivo, con su Ejército, con sus funcionarios, o con miembros del comité ejecutivo, del Buró Político, o del Partido Comunista cubano.

Donald Trump firmó esta orden con la intención, según reza el documento, de “imponer sanciones a los responsables de la represión en Cuba, y de las amenazas a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos”. En esta línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que “la Administración Trump está tomando medidas decisivas para privar al régimen comunista y al Ejército de Cuba del acceso a activos ilícitos”. En esta línea, el cubanoamericano Rubio quiso dirigirse a los cubanos a través de un vídeo explicativo de cuanto estaba aconteciendo. En la grabación, afirma querer “compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento” y de “las dificultades inimaginables” que están viviendo, así como las acciones que está realizando EE.UU. para ayudarles a “aliviar la crisis actual y construir un futuro mejor”.

Señala que si los cubanos no tienen electricidad, combustible y alimentos no es debido al bloqueo y al embargo petrolero (pues estas carencias llevan años sufriéndolas), sino porque quienes controlan el país “han saqueado miles de millones de dólares que no han sido utilizados para ayudar al pueblo”; especialmente desde que, hace 30 años, Raúl Castro (que por cierto cumplió el miércoles 95 años), fundó una empresa llamada GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), propiedad de las Fuerzas Armadas, que cuenta “con ingresos tres veces superiores al presupuesto del Gobierno actual” (unos 20.000 millones de dólares en activos), y controla el 70% de la economía cubana (hoteles, construcciones, bancos, telecomunicaciones, gasolineras, tiendas e incluso un porcentaje de las remesas de dinero enviadas por los familiares de los cubanos desde EE.UU.). Todo ese dinero, afirma acertadamente Marco Rubio, no se usa para comprar petróleo y bienes para el pueblo, sino para la cúpula del poder y sus allegados “incluso en Madrid y hasta en EE.UU.”.

GAESA no rinde cuentas a nadie, es opaca, y sólo pertenece a la élite militar y política. Frente a ello, la Administración Trump seguirá permitiendo el envío de alimentos, y aportando ya 100 millones de dólares en medicinas y productos que deberán ser distribuidos entre el pueblo cubano directamente a través de la Iglesia Católica. Pero, como los ciudadanos de Cuba no merecen seguir viviendo de la caridad (y sí despuntar, como reconoce Rubio, en todos los sectores y ámbitos de la vida pública, al igual que hacen en todo el mundo menos en Cuba), los cubanos de a pie deben decidirse a ser los dueños de su propio destino y de su libertad también dentro de la Perla del Caribe. Y para ayudarles en este camino, la presión política, militar, judicial y social por parte de Washington, dentro y fuera de la Isla, seguirá en aumento.