El Líbano desquicia a Trump

La situación en Oriente Medio, y más concretamente en el Líbano, ha cobrado un protagonismo cada vez más incómodo para Donald Trump. Sabe que sin un alto el fuego reconocido por el Gobierno libanés, las conversaciones entre Teherán y Washington sobre un Memorándum de Entendimiento que propicie la reapertura del estrecho de Ormuz seguirán siendo frágiles; al igual que esas negociaciones entre Beirut y Tel Aviv que se retoman una y otra vez en la capital estadounidense. Además, la Ley de Poderes de Guerra de 1973 juega en su contra, como le evidenció la Casa de Representantes (y cuatro congresistas republicanos díscolos) el pasado miércoles.

La clave está en la inclusión del Líbano en el acuerdo de tregua, así como en la obstinación del Gobierno de Benjamin Netanyahu en continuar con los bombardeos sobre territorio libanés, no sólo más allá de la Línea Azul establecida por Naciones Unidas el 7 de junio del año 2000 para separar el Líbano de Israel y los Altos del Golán, sino superando el propio río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera israelí. Estos ataques del Ejército hebreo, que son justificados como respuesta, por un lado, a los proyectiles, cohetes y drones lanzados desde el territorio vecino, y, por otro, a la negativa de Hezbollah a desarmarse y cesar sus ataques diarios, han provocado sólo en territorio libanés la muerte de más de 3.400 personas (además de los 11.000 heridos que se contabilizan hasta la fecha).

Aun así, Netanyahu ordenó a sus Fuerzas de Defensa (FDI) seguir avanzando diez kilómetros más hacia el norte, hasta el río Zahrani, obligando a unas 800.000 personas a abandonar sus hogares, ocupando al tiempo el emblemático y estratégico castillo medieval de Beaufort, y atacando ciudades como Nabatieh (origen del nacimiento de Hezbollah), o la histórica Tiro, así como enclaves de la milicia chií incluso en el sur y los alrededores de Beirut (donde varios barrios son considerados por Tel Aviv bastiones probados de Hezbollah). Los intereses, pues, de Israel y el Líbano aparentan irreconciliables.

Netanyahu, que sufre una gran división social y política en su país, y ya tiene en mente la campaña previa a las elecciones parlamentarias del próximo octubre, pretende extender la “zona de seguridad” en el sur del Líbano, convirtiéndola en una “zona de combate” en la que, según el primer ministro libanés, está llevando a cabo una “política de tierra arrasada o quemada”. Por su parte, Nawaf Salam, quien también fue presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), trata de frenar en Washington a través de los embajadores el apetito hebreo sobre su territorio. Pero también debería ser sincero y confesar su incapacidad para desarmar a un grupo terrorista, Hezbollah, que tiene en el régimen opresor iraní, no lo olvidemos, su verdadero soporte militar, estratégico y económico.

Para Israel la desaparición de Hezbollah es algo existencial, casi tanto como el desarme balístico y nuclear de la República Islámica. De ahí que ni las sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU solicitadas por el Gobierno francés constituyan un elemento de disuasión lo suficientemente fuerte como para frenar la devastación y el éxodo provocado por Tel Aviv en el sur del Líbano y más allá. Así las cosas, quizá sólo Donald Trump pueda convencer a su aliado en la región para poner fin a una situación cada vez más insostenible. De momento, sólo cabe la esperanza de que el neoyorquino siga presionando a Netanyahu, le limite el envío de tropas israelíes hacia Beirut, e incluso se abra a negociar un alto el fuego directo con Hezbollah.