Paul McCartney, cuando haces pop, no hay stop

"Cada vez que me pongo a escribir una canción, hay una pequeña magia que me hace pensar: 'Oh, oh, está sucediendo de nuevo'", asegura Paul McCartney. A sus casi 84 años (los cumple el 18 de este mes), la ha experimentado más de 600 veces, para The Beatles y Wings, para otros (a veces bajo seudónimo) y para sí mismo. Y nunca se cansa: asegura que la sensación de entrar en una habitación y salir de ella con una canción compuesta es incomparable ("Casi como el sexo, sólo que más largo", describe).

Esa "pequeña magia" que está detrás de siete centenares de temas, desde I lost my little girl, que compuso a los 14 años al poco de morir su madre, hasta Momma gets by, el emocionante cierre de su reciente álbum, The boys of Dungeon Lane, es el pellizco de quien está atento y sabe descubrir, con un talento especial, el asombro detrás de lo ordinario.

No siempre sale el señor McCartney del despacho con la, digamos, más 'maccanuda' prestidigitación compositiva: cualquiera que haya escuchado, por ejemplo, Bip bop (1971), Ob-La-Di, Ob-La-Da (1968), la canción que John Lennon consideró "la mierda de abuelita típica de Paul" y que precipitó el final de The Beatles, o Ebony and Ivory (1982), su dueto con Stevie Wonder a partir de una metáfora racial bastante pamplinesca, lo tiene claro. Son momentos en los que uno empieza a pensar que lo del PID (Paul Is Dead, la teoría de la conspiración según la cual Paul murió en un accidente de coche en 1966 y que fue sustituido por un doble canadiense, William Campbell) quizás no fuera tan descabellado.

A diferencia de Lennon, el yin de su yang, a veces provocador, errático e inaccesible, Paul McCartney resulta jovial e ingenuo hasta el infantilismo wonderful, limpio y profesional lindando con lo demasiado perfecto, hiperkinético y sobreexcitado, abiertamente sentimental con momentos de ternura plasta. Alguien, en resumen, poco interesante, sin mystique, como lamentablemente nos resulta todo aquel que prefiere sonreír, aunque sea un genio.

McCartney asegura, quizás confirmando las sospechas, que todo lo que ha querido decir está en sus canciones. Las ha compuesto mientras dormía (Yesterday o Let it be, por ejemplo), invocando a sus ídolos cuando no está convencido del tema sobre el tapete (escribió The long and winding road pensando en ser Ray Charles o Here, there and everywhere transfigurándose en Fred Astaire), negándose siempre a aprender teoría musical para no perder el misterio de la composición y dejándose guiar por la intuición, el first thought, best thought que le enseñó Allen Ginsberg, para mantener la frescura.

Quizás ahí resida el secreto de su don, que lo es, independientemente de que defienda la teoría de las 10.000 horas de Gladwell: el de aterrizar lo sublime y mágico de la vida de la manera más directa y sin intermediación en pequeñas viñetas de tres minutos y algo.

Porque lo formidable ha rondado siempre a este aficionado a la ciencia ficción. Cuando Paul McCartney era niño, su padre compró un piano de pared para la familia; el instrumento provenía de la tienda de música que regentaban los padres de Brian Epstein, quien, con los años, se convertiría en el quinto Beatle, el más que mánager de los cuatro de Liverpool. Cuando Paul McCartney era adolescente, solía ver a John Lennon en la tienda de patatas fritas, en el autobús...: "Me parecía un tío bastante guay pero, ¿habríamos llegado a hablar alguna vez? No creo, pero tenía un amigo del colegio que conocía a John así que..." También solía coincidir con George Harrison en el bus escolar. Sin esas cosas, los Beatles no habrían existido", recordó Macca en alguna ocasión.

O años después, cuando Paul McCartney ya era una superestrella, escribiría una de sus mejores canciones, Eleanor Rigby, inspirándose en Eleanor Bron, una actriz que participó en la película Help! (Richard Lester, 1965) sustituyendo su apellido por el que tomó de una tienda de vinos y bebidas espirituosas, Rigby & Evens; sólo más tarde descubrió que una de las lápidas del cementerio de Liverpool en que solía vaguear las tardes con John era la de Eleanor Rigby. Un periodista le plantó en alguna ocasión a Macca varias de esas coincidencias y otras más, como esperando una explicación del protagonista: "Parece magia, ¿verdad?", acertó a decir el músico. Si usted cree que todo lo referido son coincidencias, no entre en una habitación para componer una canción.