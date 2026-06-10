Más que un sello

Una nueva emisión de sellos de Correos pone, una vez más, voz a los Caminos de Santiago. De los cuatro que la configuran dos son especialmente atractivos. Por supuesto ese que evoca la flecha que, un día, Elías Valiña llevó consigo por el mundo adelante para indicar, a quien venía, la senda a seguir. Rotunda esa orientación definida en color amarillo marcó más que un tiempo de la peregrinación que aquel buen y entregado sacerdote quería potenciar. En la fortaleza y rotundidad de aquel indicativo, instintivo y hasta, si se quiere, primario en cuanto a diseño, estaba implícita la necesidad de seguir adelante en un andar inacabado.

El segundo sello, el relativo a los Caminos de Santiago, se vincula a Pedro García Ramos y nos muestra un desarrollo más del resultado de lo que, en su día, fue haber sido premiado en un concurso internacional, promovido por el Consejo de Europa, convocado para promocionar tan importante patrimonio y que tuvo su plasmación, por ejemplo, en un Manuel de Normas para la señalización del Camino de Santiago editado por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en 1989. El azul, alusivo a Europa, y el amarillo, identificado con los caminos, son los colores que concretan esa concha de vieira orientada en su ser hacia el oeste, sencilla, elegante, sugerente, de finísima concepción, punto de partida para muchas más conchas, identificadoras de ese milagro que es la peregrinación jacobea, que vinieron después.

Estamos a las puertas de un nuevo Xacobeo y esta serie filatélica contribuye, que duda cabe, a la promoción de la peregrinación y, por extensión de Galicia entera, algo en lo que Pedro Ramos es, a todos los efectos, un “reincidente”. Su presencia en Galicia no Tempo, Gallaecia Fulget, Galicia Terra Única, Xacobeo 99 y Xacobeo 2004, participando, con una profesionalidad de altos vuelos, en el diseño y montaje de más de veinte exposiciones de primerísimo nivel, ha sido toda una lección de buen hacer, mostrando en todo caso un saber y bonhomía digna de encomio. Lo recordamos y reconocemos con la admiración y el respeto debido. Ha sido, y sigue siendo, todo un activo y ejemplar maestro.