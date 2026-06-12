Alzar la mirada sobre Santiago

La visita del Papa a España fue un éxito mucho mayor del previsto. León XIV llegó al corazón y sacudió la mente de millones de españoles. También, en el plano institucional, en la mayoría de nacionalistas e independentistas de los tres territorios que la Constitución define como nacionalidades históricas. Pero en esta unanimidad hay alguna excepción que, según el dicho, confirma la regla en el ámbito estatal. No merece la pena detenernos en Podemos porque su decisión responde a llevar la contraria a Sumar. Cainismo puro y duro. Pero sí sorprende el plantón del BNG en las Cortes Generales, una acción por omisión que en el resto del país resulta irrelevante pero que en Galicia da que pensar.

El nacionalismo gallego representa en torno al 25 por ciento de la población, es la segunda fuerza política en la comunidad, es alternativa en la Xunta y gobierna en importantes y numerosos ayuntamientos. Con estos mimbres es difícil de entender un comportamiento tal radical, más que el de los independentistas Bildu y ERC, colegas actuales, o PNV y Junts, integrantes de la histórica Galeusca. La apelación a la coherencia no es explicación suficiente para explicar el desplante. ¿Acaso los citados no lo son? Cada momento histórico exige estar a la altura de las circunstancias propias de la coyuntura. El Papa cumple con el requisito formal de jefe de estado para ser invitado a las Cortes. Pero esto es lo de menos. Porque mas allá de ser el líder religioso de buena parte de los españoles, Prevost se ha convertido en figura mundial indiscutible en la defensa de los derechos humanos. Una necesidad palmaria y urgente ante las desgracias que acechan a un planeta plagado de guerras, dirigentes políticos populistas y el riesgo de un mal uso de las nuevas herramientas que proporcionan los avances tecnológicos en manos de magnates con intenciones disparatadas.

La visita del Papa fue también el bálsamo que precisa la política española en estos momentos. La polarización no se va a detener de golpe, pero a algunos de sus promotores les entrarán dudas. Levantar muros no casa con la convivencia. En esta longitud de onda media se colocaron todos los partidos, desde Vox a Bildu. Desafinaron Podemos y BNG.

Alzar la vista fue el lema. La invitación no era sólo a los fieles cristianos, la primera razón de la visita. Con ella se interpela a todos. Así lo entendieron los grupos políticos, sociales, económicos, culturales y, en definitiva, el conjunto de la sociedad. Las muestras populares, el baño de masas en Madrid, Barcelona y Canarias lo corroboran. El seguimiento en televisión, los demás medios de comunicación y las redes sociales fueron impensables. Había necesidad de que viniera alguien con criterio para hacer lo que hizo y decir lo que dijo. Dio una lección magistral.

En Galicia tenemos un motivo adicional para alzar la vista. Estamos en vísperas de un Año Santo y es posible que el Papa vuelva a Santiago como peregrino. Ya lo hizo el joven Prevost, de segundo apellido Martínez. Conoce las principales ciudades gallegas. Parte de sus antepasados son de la zona de Porriño. En su discurso ante las Cortes hizo referencia al Apóstol Santiago. Todo ello, sumado a los buenos oficios del arzobispo monseñor Prieto, propician la posibilidad de que la invitación sea aceptada. Desde Pablo VI es habitual que los papas visiten el mismo país en más de una ocasión, aunque no en tan corto periodo de tiempo. Como siempre hay una primera vez, así fue en las Cortes Generales, confiemos en que los anhelos de tenerle en Galicia se hagan realidad.

En este punto, sería deseable conocer la posición del BNG. La de hoy es evidente. No sólo por rechazo al Papa. También porque estaría acompañado de los Reyes de España. El asunto no es menor. Santiago tiene alcaldesa nacionalista. ¿Mantendría la coherencia partidista o se atendería al interés general de llegar al caso? Incoherencia es, en la misma clarve, elegir la festividad de Santiago Apóstol para celebrar el Día da Patria. Dudo que muchos de sus afiliados, y menos sus votantes, estén de acuerdo con el plantón en el Congreso. Sobre todo tratándose de un papa de estas características. Sería bueno que todo el mundo en Galicia alzara la mirada coordinadamente con el objetivo de poder dar a León XIV la bienvenida el próximo año. Y escucharle en gallego.