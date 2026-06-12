Alberto, chico, ¿quién te lo iba a decir? Sin embargo, a poco previsor que fueses, bien te lo podías esperar. Ya hace algún tiempo, no es de ahora, que el Papa va diciendo las mismas cosas por el mundo adelante: ¡no a la guerra! ¡no a la prioridad nacional!, y todo lo demás que se le empareja. Deberías estar prevenido. Seguro que lo estabas, por eso te costó tanto trabajo articular una respuesta bien hecha cuando los periodistas, que son como son, ya sabes, te preguntaron por la discrepancia. Se te notó más el disimulo que la convicción.

Mira que te lo dije, Alberto: si vives la vida persistiendo sin tregua en la deslegitimación de tu adversario, trepando incluso por el odio, se te acabarán deshilvanando los sentidos. Llegará para ti el momento en que ya no sepas si vas o vienes, sin bandera propia que te señale el camino, solo la del otro, a lo lejos, izada, porque él si que sabe a donde va. O lo parece, vamos, porque todo el mundo se lo dice.

Pero, bueno, entrar en discrepancia con Sánchez, que es tu otro, es una cosa, pero, siendo de derechas y declarándote católico y romano, que el propio Papa, el romano que manda sobre todos lo católicos que en el mundo hay, ponga en evidencia que tampoco concuerdas con él, es otra, aunque las dos sean igual de desnortadas.

Aún bueno es que tu no entraste en la cínica descalificación con que tu amigo Abascal quito criticar la política migratoria del Vaticano; sabes bien y supongo que el también, que en el territorio del Estado Pontificio no hace mucha falta que se controle la entrada de foráneos porque ya no cabe nadie más. Es su clero quien recorre el mundo, de puertas afuera de su mansión, son ellos los que salen ofreciendo ayuda al que no puede entrar.

En fin, pues, que Abascal manipula y tu disimulas. Y el tal Sánchez, aunque los dos lo maldigáis, helo ahí, mostrando concordancia con León XIV, si no en todo, en mucho. Él pudo ir cara a cara, sin manipulación ni disimulo. También en esto, pues, va por delante de ti.

Es que te lo tienes que pensar, chaval, porque en esas circunstancias se te pone cara de tonto, y perdona que lo diga así, es un dicho que ya viene hecho, sin ánimo de ofender.