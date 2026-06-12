La Universidad de Santiago es en la actualidad un núcleo de primer nivel en investigación, sin embargo, esta realidad pasa desapercibida por mucha gente. Igual que se tiene bien asumido que el turismo es un motor de la ciudad y fuente de muchos empleos, no se tiene conciencia de la importancia de tener un núcleo potente de investigación.

Recientemente, el CIQUS (Centro de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares), obtuvo el reconocimiento como Centro de excelencia María de Maeztu, reconocimiento a nivel nacional, que solo poseen alrededor de cincuenta Centros españoles. En realidad el Centro debió de tenerlo años antes, dada la calidad de sus investigadores y por ello es uno de los Centros de España que tiene más proyectos del prestigioso European Research Council. Es el tercer Centro que consigue tal mención, uniéndose al IGFAE (Instituto gallego de Física de Altas Energías) que lo tuvo primero en 2017 y después en 2022 y el CIMUS (Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas) que lo consiguió en 2024. Además de estos tres Centros hay otros que por su calidad no sería extraño que pronto alcancen tal mención, buenos candidatos son el CITmaga (Centro de Tecnología Matemática de Galicia), el CITIUS (Centro de Investigación en Tecnologias inteligentes), el CRETUS (Centro de Investigación en Tecnologías Ambientales) y el CISPAC (Centro de Investigación Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales). Solo entre estos mencionados tienen más de mil investigadores. Su actividad hace que consigan proyectos europeos, españoles y gallegos competitivos con una notable financiación. Esta financiación, no solo repercute de una manera potente en el PIB de Santiago, sino que tienen un efecto multiplicador. De ellos, directamente surgen nuevas empresas o prototipos y productos comercializados por empresas muy diversas. Los Centros son una fuente de riqueza y conocimiento.

En los Centros María de Maeztu, la mayor parte de sus investigadores, si no todos, han estado períodos largos, no menos de tres años en Centros extranjeros prestigiosos. De esta manera la inserción en la comunidad científica está garantizada. El grado de internacionalidad es fundamental para la calidad de los Centros.

Además de los Centros citados, en Santiago se encuentra el CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) que es una infraestructura de apoyo de primer nivel, así como impulsar la computación cuántica que se hará en un nuevo edificio. A esto se añade la concesión de la fábrica europea de Inteligencia Artificial por importe de 82 millones. La Xunta da un apoyo decidido a los Centros singulares que se une al impulso importante a la investigación e innovación que esta dando el Gobierno español.

Hace poco, me decía la rectora que la Universidad de Santiago no se debía comparar con las otras Universidades gallegas, sino con las más punteras europeas y españolas, para que así sirva de acicate para mejorar.