La Banda, el Corpus, o cómo cargarse una tradición sin vetarla

Hay acontecimientos cuya llegada resulta imposible anticipar: un terremoto, un eclipse o la caída de un meteorito. Y después están otros como la lluvia, los turistas en la Plaza del Obradoiro, las colas en urbanismo, o el Corpus Christi, que no parecen necesitar convocatoria.

Durante generaciones, la Banda de Música Municipal y representantes de la Corporación de Santiago, acompañaban a la procesión del Corpus por las calles de la ciudad. El Gobierno de la Sra. Sanmartín hace tiempo que dejo de honrar esta tradición, pero la novedad de este año ha sido que tampoco lo ha hecho la Banda. La justificación es que la solicitud se realizó con menos de tres meses de antelación lo que dificulta su “complicada” programación anual.

Resulta perfectamente comprensible que una celebración que viene celebrándose con puntualidad admirable desde la Edad Media no haya podido ser incluida todavía por el Ayuntamiento en su agenda municipal.

La Banda forma parte de la vida compostelana desde hace generaciones. Ha acompañado fiestas, actos institucionales, celebraciones populares y ceremonias religiosas de toda condición. Forma parte de esa música de fondo que explica la ciudad mejor que muchos discursos oficiales. Pero parece que ahora algunas tradiciones han dejado de ser consideradas patrimonio vivo para convertirse en incómodas excepciones administrativas.

Últimamente se han escuchado algunas críticas sobre la participación de esta agrupación musical en las procesiones de Semana Santa: que si los recorridos son demasiado largos. Que si las actuaciones resultan excesivamente exigentes. Que si el servicio requiere demasiado esfuerzo. Estas observaciones tienen su gracia en una ciudad que recibe cada año a miles de personas a las que se convence de que caminar centenares de kilómetros es una experiencia enriquecedora. Quizá el próximo problema sea la humedad, el empedrado, o la pendiente de algunas calles del casco histórico.

Por supuesto, nadie en el Ayuntamiento sostiene oficialmente que exista voluntad de apartar progresivamente a la Banda de las celebraciones religiosas. Nadie lo dice, pero las coincidencias empiezan a acumularse. Primero aparecen las quejas, después surgen las dificultades organizativas y más tarde llegan los requisitos formales. Para, finalmente, concluir que una tradición centenaria no puede mantenerse porque falta un trámite. Todo perfectamente legal, reglamentario y casual.

Este Ayuntamiento del BNG ha conseguido que parezca que no prohíbe nada, porque ahora le basta con exigir un papel más. La burocracia ha sustituido a la censura con una eficacia admirable. Donde antes se vetaba, ahora se establece un procedimiento. El resultado suele parecerse bastante.

Cuando una costumbre que ha sobrevivido guerras, epidemias, cambios de régimen y transformaciones sociales acaba tropezando con un plazo administrativo de noventa días, quizás el problema no sea precisamente el plazo. Quizás el verdadero debate consista en decidir si los santiagueses consideramos estas tradiciones parte de una identidad colectiva que merece ser reivindicada, o por el contrario, como defiende el Gobierno local, una molestia heredada del pasado que debe desaparecer. Y para ello ya tiene plazo y formulario.