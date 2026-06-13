Una paz incierta en Oriente Medio

Ataques que se programan y ejecutan. Bombardeos que se frenan o suprimen. Es el vaivén constante de la guerra en Oriente Medio. Lo más reciente: el “entendimiento” al que Donald Trump dice haber llegado con Irán; el posterior desmentido de los ayatolás; y la noticia de que, por fin, habrá tregua. Aparenta que todavía no hemos sido capaces de asegurar, con certeza, que hemos salido de un bucle incierto que deja muchos interrogantes, y muy pocas respuestas. En todo caso, ojalá se confirme un alto el fuego diseñado para ser firmado ya mismo, y que tiene en la restricción del arma nuclear a la República Islámica su principal objetivo. Si además Europa es protagonista, incluso como epicentro geográfico del acuerdo, mucho mejor (disimularía algo nuestro papel secundario).

Lo cierto es que Irán, Hezbollah e Israel mantienen la tensión en Oriente Medio; y desquician a un Donald Trump al que cualquier día se le va a acabar la paciencia y se verá forzado a tomar una decisión drástica incluso frente a Netanyahu, que depende del neoyorquino logística y técnicamente, incluso para seguir adelante con sus ofensivas contra los ‘proxies’ de la República Islámica en la región. Pero el primer ministro israelí no escarmienta, pese a verse forzado a activar una y otra vez su escudo antimisiles, al igual que Teherán ha tenido que desplegar también de nuevo sus defensas antiaéreas en distintas zonas del territorio persa. Han pasado más de 100 días desde que comenzó la guerra, y dos meses y una semana desde aquel inicio de alto el fuego del 8 de abril; que ya entonces describimos aquí como frágil y vulnerable.

Y aunque todo lo vivido esta última semana pudiera aparentar fruto del azar (es decir, los ataques del Ejército hebreo contra los bastiones de Hezbollah en los suburbios de Beirut, la respuesta posterior de Irán con el lanzamiento de misiles, la consecuente réplica por parte de Tel Aviv, y la entrada de las Fuerzas de EE.UU. en acción de nuevo), lo cierto es que responde a operaciones diseñadas de antemano. No hay más que ver, por ejemplo, la facilidad con la que Teherán ha vuelto a atacar, o los puntos estratégicos de Irán bombardeados por el Ejército israelí y el estadounidense, para darse cuenta de que en este conflicto los Gobiernos lo tienen todo más que planificado, por previsible.

La pregunta es: ¿Por qué ahora y de este modo? ¿A qué se ha debido esta aparente marcha atrás cuando las negociaciones entre Washington y Teherán estaban en marcha (incluida la prórroga de la tregua otros 60 días), y también Tel Aviv y Beirut hacían lo propio en la capital estadounidense a través de sus embajadores (eso sí, sin invitar a Hezbollah)? La respuesta es sencilla. Se trataba de agitar el tablero, para que ese diálogo se acelerase, y las posturas y líneas rojas de las partes se flexibilizasen.

Aunque Trump decía no tener prisa, lo cierto es que la presión tanto del Pentágono como del Capitolio sigue en aumento (y no desean desbloquear los 25.000 millones de dólares retenidos a Irán); así como la decepción del movimiento MAGA en sentido contrario (sin olvidar una inflación que ha llegado al 4,2%). Asimismo, la rabieta de Irán (que cuenta con el Líbano y Hezbollah como comodines) le permite a Trump comprobar la capacidad de respuesta militar de la Guardia Revolucionaria. Pero también a Netanyahu le conviene azuzar el fuego de vez en cuando para contentar a los socios más ultras de su Ejecutivo, al tiempo que postergar su rendición de cuentas por corrupción ante los tribunales, y quizá evitar así, incluso, un cambio brusco de Gobierno en las elecciones parlamentarias de octubre.