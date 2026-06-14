El Evangelio, un estilo de vida

Afirmar que “Dios está ausente en el mundo de hoy”, podría escandalizar, pero fue Benedicto XVI quien lo dijo en sus comentarios al Evangelio. Este “pasar de Dios” surge porque la conciencia individual es quien decide sobre el bien y el mal: “Ni Dios ni amo”. Sin embargo, observamos que los seres humanos necesitan la existencia de un ser superior en quien confiar. Esto explicaría la proliferación de adivinos y similares, que dicen tener soluciones para todo.

Quienes recurren a ellos desconocen que el Evangelio contiene enseñanzas de Jesús para situaciones concretas de la vida, que pueden ser asumidas por cualquier persona, independientemente de sus vínculos religiosos.

La diferente actitud ante las enseñanzas del Evangelio entre un cristiano y un no creyente, estriba en que para el cristiano es mandato divino, procedente de Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre. Para el no creyente se trataría de una ética personal y para la convivencia.

En el Evangelio se abordan situaciones a las que nos enfrentamos cada día, explicadas con palabras sencillas para ser comprendidas por todos; Jesús no utilizaba un lenguaje conceptual abstracto.

Su mensaje iba dirigido a los más humildes y resultaba transgresor por oponerse a la forma de vivir de los dirigentes judíos e invasores romanos.

El pragmatismo del Evangelio surge porque Jesús conoce las fortalezas y debilidades del ser humano y tuvo sus propias vivencias, pues vivió entre nosotros como un ser humano más de su tiempo.

Algunos de esos valores del Evangelio que pueden ser principios de vida para cualquier persona, son humildad, fraternidad, austeridad, compasión, esperanza, coraje, fortaleza, lealtad, perdón, concordia, prudencia. Jesús también denunció antivalores tales como soberbia, codicia, calumnia, escándalo, desprecio, hipocresía, cólera, mentira, vanidad.

¿Son normas propias de un loco, mago, embaucador o agitador, tal y como fue calificado?

Quien tenga interés en profundizar esta visión universal del Evangelio puede descargar gratuitamente la obra “El valor universal del Evangelio. Enseñanzas éticas para todos”, en el museofinanciero.