Racismo y odio en Irlanda del Norte

La capital de Irlanda del Norte ha vivido las jornadas más oscuras de los últimos años. Una ola de racismo y xenofobia, con disturbios y vandalismo, ha impactado en las calles de Belfast. Se trataba de “ir a la caza” de los migrantes para agredirles, amedrentarlos y exigirles que regresasen a sus países de origen. Es el resultado alocado de la ira desatada tras el apuñalamiento por parte de un sudanés de 30 años a un hombre de 40 años al que incluso trató de degollar. Tras la grabación del intento de asesinato perpetrado la noche del pasado lunes por el refugiado africano (que ya se encuentra en prisión preventiva y disfrutaba un permiso de asilo para permanecer en Reino Unido hasta 2028), cientos de personas fueron convocadas a través de las redes sociales para manifestar su enfado en diversas ciudades de Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra. El vídeo de esta agresión enseguida se hizo viral, y prendió la mecha de la indignación; con convocatorias para salir a la calle a protestar.

Lo cierto es que este tipo de convocatorias racistas no son exclusivas de Irlanda del Norte, donde más del 93% de la población es originaria de Reino Unido. Llevamos días, meses y años viendo cómo se reproducen este tipo de altercados en otros muchos puntos de Reino Unido (incluso con sentadas frente al Parlamento y disturbios en la primavera de 2025 y el verano de 2024); de Estados Unidos (con folletos de caza y captura distribuidos por distintos condados); además de en numerosas ciudades de toda Europa, especialmente en Alemania, Francia e Italia; a veces, como resultado de crímenes como el sufrido por Henry Nowak en Southampton.

Políticos como Nigel Farage, que culpan al ‘premier’ británico por sus políticas “buenistas”; activistas de extrema derecha como Tommy Robinson, que cataloga a los inmigrantes de “invasores”; y empresarios como Elon Musk, que respaldan “la fuerza” de las manifestaciones; alientan unas protestas racistas que terminan afectando a una inmensa mayoría de personas inocentes de origen extranjero; incluso, insisto, en el Ulster, donde apenas representan una ínfima minoría social. “Que los envíen a sus casas”, o “fuera extranjeros” rezan los gritos de unos manifestantes que llegan a sacar de sus hogares y por la fuerza a familias enteras con la intención de asustarlas y espantarlas. Hablamos, pues, de disturbios protagonizados por jóvenes con los rostros cubiertos, que tienen un componente claramente racista, y que no distinguen entre colectivos africanos (especialmente sudaneses y somalíes), o familias ucranianas y de otros puntos del Este.

A falta de ese “diálogo migratorio” al que suele apelar Keir Starmer; de la “serenidad” que pide el jefe de la Policía norirlandesa (PSNI), Jon Boutcher; de la “no violencia” que implora el Secretario de Estado laborista para Irlanda del Norte, Hilary Benn; de la “cobardía repugnante” de estos actos que “condena” la ministra principal del izquierdista Sinn Féin, Michelle O’Neill; y de la “calma” a la que apelan nacionalistas, republicanos y católicos por un lado, y unionistas, monárquicos y protestantes por otro (y que nos recuerdan aquel Acuerdo de Paz de Viernes Santo de 1998 tras las luchas fratricidas de tiempos de los “Troubles”), lo cierto es que estos incidentes son utilizados por las fuerzas políticas más extremistas para extender la marea de odio, y radicalizar Europa. Pese al mensaje de integración y acogida a los migrantes promulgado para el mundo desde España estos días por el papa León XIV, mucho me temo que la mecha del racismo y la xenofobia en el Viejo Continente apenas acaba de prender.