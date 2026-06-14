Mi única hora con Julian Barnes

Estoy muy triste porque ha muerto David Hockney, contra todo pronóstico. Quiero decir que hay gente que no debería morir nunca, o casi nunca, y no sólo famosos, claro. No sólo los genios. Sería un problema decidir a quién otorgamos la vida eterna en la Tierra. Jugar a ser Dios, y eso, ahora que se nos fue el papa (tuvo que hacerlo en Falcon). Pero Hockney es de esos que transmiten elegancia y alegría, con sus colores y sus pinturas de lo doméstico y de la naturaleza filtrada a través de una mirada que quiere hallar cierta felicidad y bastante fiesta (nos enseñó que le encantaban las piscinas azules de California vistas desde el aire: fragmentos de hedonismo clorhídrico y cuentas corrientes bien pertrechadas: una combinación perfecta, supongo). La pintura le rejuvenecía, dijo (nada que ver con Dorian Gray, por favor), y se aplicó a la tecnología, al ipad, y otros asuntos, mientras había pintores que hacían descansar sus cuadros (excelentes) en pelotas de boñiga de elefante.

En fin. Hay unos cuantos artistas británicos que resisten la tiranía del tiempo y que me encantan (deberían resistirse más al engaño del brexit). Me entristecí con la muerte de Hockney, que deja la alegría suspendida para siempre sobre los edificios luminosos (y lo mismo me pasa con la amargura, esa desolación amarilla, de Edward Hopper: hopeless, sin esperanza): ¿no les parece que estos pintores son exactamente uno el reverso del otro? Sobre todo, su mirada americana. Cosas mías. Tal vez somos una mezcla de ambos.

Y como me encantan genios como Hockney, tan a su manera (aunque estoy más en el mundo irlandés desde hace veinte años), me alegré de que a Julian Barnes le hayan concedido el Premio Princesa de Asturias de las Letras. “¡Ya era hora!”, dijo alguien: pero eso valdría para muchos. Como el Nobel. Y más cuando has de estar vivo para recibirlo (a lo que ayudaría la eternidad de la que hablaba antes). No es que Barnes se cruzara en mi memoria porque sí, sin aviso previo, cuando estaba con lo de la muerte de Hockeny (a mi hija, que ama la pintura, también le ha afectado de lo lindo: “me da penita que muriera alguien tan alegre”, me ha dicho.). En fin, que no me pareció un acto cerebral de esos de IAM (Recuerdo Autobiográfico Involuntario, por sus siglas en inglés. Por cierto, ya que estamos, qué divertido esto de ‘por sus siglas en inglés’. Es, igualmente, algo estúpido, si he de ser sincero. Puede que inútil. Nuestro autor bromea con el tema, me parece, sutil y encantador).

El caso es que Julian Barnes cita estas cosas de la memoria en su último y breve libro, ‘Despedidas’ (Anagrama), en el que se supone que se despide de la profesión, pero no del amor que siente por el arte. Hay un constante goteo de la memoria, que nos engaña tanto (es taimada o compasiva), y sale mucho el asunto de Proust, la magdalena y tal, con ironía y humor, sobre todo porque Barnes reconoce que, si habla tanto de Proust en su último libro, aparte, yo creo, de que la memoria es un intento de volver a vivir, de agarrarse a este acantilado, es sobre todo para llevarle la contraria. Bueno, eso es lo que dice.

Antes de que se me acabe el espacio debo confesar que he escrito este artículo por una IAM de esas que menciona Barnes en ‘Despedidas’ (‘I am’, yo soy, yo soy: algunos lo repiten demasiado…). Recuerdo Autobiográfico Involuntario. O quizás no tan involuntario. ‘El loro de Flaubert’ llevaba en la portada una ilustración de… David Hockeny. ¡Ahí está el enlace neuronal! ‘¡Lo que sea! ¡La magdalena de Proust! Y esa ilustración, ese grabado, se utilizó para un cuento de Flaubert, ‘Un corazón sencillo’: ‘Felicity Sleeping’, lo cual puede tener cierto sentido metafórico. Viniendo de Hockney, digo. Así que ya saben, aunque resulte algo antiguo como expresión: ¡Al loro!

Por lo demás, Julian Barnes es un autor muy relacionado con la pintura. Ha producido textos para publicaciones de artistas, Hockney incluido, y seguro que, sobre su relación con el arte, me dejo pelos en la gatera. Pero también es muy francés (sus padres eran maestros y enseñaban esta lengua). En 2015, creo que en marzo (habla, memoria), me encontré con Julian Barnes, porque Ubaldo Rueda hizo su magia. Mi única hora con Barnes, hasta el momento.

No puedo presumir de más: “I am, I am…”. El verdadero conocedor de Barnes (y traductor) es el excelente Xesús Fraga, que, con indiscutible rotundidad, se nos ha pasado al lado literario, como quien abre una puerta con decisión, a pesar del vértigo que allí nos espera. Yo sólo tuve aquella hora gloriosa con nuestro hombre de Leicester. Barnes recogió justo ese año el premio San Clemente, que en realidad había ganado en 2008 (no pudo venir por entonces: tras una dura enfermedad, en 2008 había muerto su mujer, Pat Kavanagh, que no ha dejado de estar presente en sus escritos, incluido ‘Despedidas’). Un poco antes había publicado ‘Niveles de vida’, ese libro fundamental. Y, como entonces, Barnes sigue hablando hoy de la muerte, del duelo, de la pérdida y del abismo. ¿Y aquella entrevista? Maravillosa y elegante. Como es Barnes. Hablamos de Galicia, donde no había estado, y del Quijote. Pero, en fin, esa es otra historia. En ‘Despedidas’, dice: “soy consciente de que pronto no existiré más que como una estantería llena de libros y un racimo de Anécdotas Biográficas”. Sí, la vida es algo que inexorablemente termina mal. Siento el spoiler. Mis respetos, maestro.