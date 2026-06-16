El Trump de los ochenta (años)

Estamos a todas horas con el Mundial de fútbol, ya saben, que comparten tres países, aunque, para mí, con gran predominio estético de México: me gustan todos esos colores del universo azteca. Hay tantas selecciones en este campeonato que resulta difícil llevar la cuenta, aunque tampoco es muy necesario. Algunas son vistas como invitadas exóticas, otras como damas aristocráticas. La narrativa balompédica es lo que tiene. Algo se ha comentado de aquellos a los que se les ha vetado la entrada en Estados Unidos, como al árbitro somalí: regresó a su casa y lo recibieron con vítores. Otros, como Irán, dadas las circunstancias (al menos, hasta hace unas horas), se han decidido por no poner demasiado a prueba la sensibilidad fronteriza trumpiana, y otras sensibilidades accesorias, buscando amparo y residencia más en México que en los USA, por si acaso. Así que Irán estará en Tijuana.

Lo sangrante de este Mundial, leo en la prensa de aquí y de allí, tiene que ver no sólo con esa mirada escrutadora a ciertos extranjeros, algo que ya empieza a ser una costumbre, sino con los precios de las entradas. Entre elevadas y muy elevadas. Y algunas, directamente para los muy ricos. Quizás sea el signo de los tiempos infames que vivimos. O el signo de los tiempos de Trump. La pasta lo domina todo. Y lo mismo que algunos miembros surrealistas de su gobierno dijeron que el mundo se mueve hoy por la fuerza, también se podría decir que se mueve por el dinero: a veces es la misma cosa.

Así que es un Mundial caro, carísimo. Todo en plan megalómano. Y eso, hay que reconocerlo, también es muy Trump. Ignoro el interés del magnate por el soccer (será un interés limitado, como sucede en todo el país), pero a Trump le suele gustar tener cerca estrellas del deporte (a casi todos los presidentes, seamos sinceros). Por ejemplo, en el Despacho Oval, con sus estucos dorados, tan cegadores para la multitud, donde le suelen llevar los trofeos y premios, como los guerreros, en otro tiempo, a los emperadores.

Hasta ahora Trump nos parecía más cercano al golf que a otra cosa: se deja ver por ahí con sus palos. Y con sus golpes. Pero, para su ochenta cumpleaños (él dijo que era por los 250 años de la Declaración de Independencia), se hizo construir una jaula de lucha en los jardines de la Casa Blanca, donde yo creo que no cabe ya ni un alfiler.

Trump, con su versión libre sobre el poder y la gloria, preparó una jaula luchadora para tanto homenaje. Y creo que también había motos de trial, o así, dando chimpos extremos por allí, de manera libérrima y gozadora. Gastando pista y gasolina.

Resulta que Trump es un rompedor de tradiciones. Quién lo iba a decir. El presidente más ultraconservador de la historia (no diré ultraconversador, porque lo suyo es más bien el monólogo), no sólo se está haciendo construir una ‘ballroom’ nueva, sino que mete a un ejército de peleadores en esa estructura de muchas toneladas, rebozada con anuncios de criptomonedas y por ahí. Porque hay un momento en el que lo público y lo privado convergen. Trump, en el fondo, gobierna el mundo como desde una coctelera.

Quizás Trump no haya tenido una Marilyn que le cantara el Happy Birthday, Mr, President (como les explicaré, no le hubiera gustado). Pero sí que se ha montado este particular club de la lucha (no creo que sea para descargar la frustración y la furia, pero mejor esto que ir declarando guerras). Claro que, en su caso, arropado por amigos millonarios y otras celebridades. No se alarmen por el inenarrable espectáculo: incluso llegaremos a agradecer la movida de este Trump/Emperador, encantado con su coliseo desmontable. Porque un Trump quizás algo insomne, enviando tuits de madrugada a las redes sociales, me resulta mucho más preocupante para el resto del mundo. Como decía Ignacio Martínez de Pisón ayer, “a los ricos nunca sabes qué regalarles”. Quizás por eso, muchos se autorregalan. No ha ocurrido al fin con Groenlandia. Mejor la lucha. Mejor el espectáculo, que es lo que en realidad le motiva. Motos y peleas. Gasolina y puños. Pan y circo. Estamos alcanzando el cénit de la política. Este es el paisaje que nos está quedando.

Por lo que leo en el New York Times, nada de esto se separa un ápice de la línea estética del espectáculo trumpiano. Ha sucedido más veces, como cuando llevó a Tyson a luchar en su terreno, en Atlantic City, en los 80. También las cámaras se agolparon entonces a su alrededor. Esa filosofía le ha acompañado siempre, y la otra tarde la Casa Blanca fue decorado y prácticamente vestuario de la lucha, para asombro de muchos. Algunos creen que, en realidad, Trump sólo quería olvidarse de su propio cumpleaños. Necesitaba algo fuerte y directo. Dicen que Ivana Trump declaró una vez que Donald odia los cumpleaños. Como dice el otro, sabes que cada año son peores. Él mismo fue duro con Biden sobre los achaques de la edad. No quiere que le canten “Happy Birthday, Mr. President”. La lucha contra el tiempo es la verdadera lucha. En fin. Ya pasó la romería. Y yo, con este calor, estoy pensando más bien en el club de la ducha. Con ese regalo me conformo).