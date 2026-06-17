Sobre el CGAC (V)

La designación de una nueva dirección para el CGAC ha levantado un revuelo difícil de explicar teniendo en cuenta que se hizo partiendo de una normativa formalizada hace ya un tiempo y en un concurso de designación libre entre funcionarios que reunían unos determinados requisitos. Tras la presentación de quienes se consideraban idóneos a la plaza, y tenían la pretensión debida, fueron nueve las opciones desde las que se partió por parte de quienes hicieron la pertinente elección.

Conocemos el nombre de tres de las personas que optaron al cargo y las tres cubrían, de manera sobrada, las condiciones para ostentar dicha plaza. A partir de ahí entra la “libre elección” –fórmula totalmente legal, en la búsqueda de la idoneidad precisa–, algo que cabe entender en el desarrollo de cometidos a contextualizar en el conjunto de los quehaceres museísticos a desarrollar por la Xunta de Galicia, precisos de una coordinación, del cumplimiento de unos objetivos y partiendo da las infraestructuras con las que se cuenta, el personal que las atiende y los presupuestos de los que se dispone.

Es cierto que el CGAC tiene una personalidad especial y unos objetivos propios. En este sentido lo primero a valorar es hasta qué punto se han cumplido en su historia. Es indudable que, en algunos aspectos, ha tenido aciertos indiscutibles pero también lo es que estamos ante un centro de carácter museístico, en clave contemporánea, al que cabe pedirle mucho más, generando sinergias con otras instancias de la educación y de la cultura, también del turismo cultural, replanteando la utilización de su espacio para que parta de un equilibrio entre el dedicado a la presentación de su fondo propio y de las exposiciones temporales a promover...

Una observación más: los nombres conocidos para optar al puesto –y, quizás, el de las demás opciones– cuentan con un mayor peso específico que el que tenían, al tomar posesión de tal cargo, todas las direcciones anteriores. Eso supone que el modo de seleccionar, en este caso, fue atinado. Si la Administración no valora a sus funcionarios algo falla en el sistema y, en este caso, se ha hecho, así me lo parece, debidamente.