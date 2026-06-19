Joyas envenenadas e hijas cómplices

Que un expresidente del Gobierno español sea investigado por existir sólidos indicios de la comisión de varios delitos no es cuestión menor. Es el primer caso en nuestro país, no así en otros, sin que ello derive en consuelo. Suele acontecer en países democráticos, con separación de poderes y por lo tanto independencia judicial, aunque en España haya serios intentos en estos momentos de condicionar la actuación de jueces y fiscales por parte del ejecutivo. También sobre el parlamento, paralizando su actividad tanto en su función legislativa como de control. El veto a debatir sobre una proposición para instar a la convocatoria de elecciones es el último y lamentable episodio.

La gravedad del caso Zapatero se agrava en el plano político por las elevadas dosis de hipocresía que destila. Quien se presentaba como faro moral, referente ético, y así era tenido por buena parte del PSOE y resto de la izquierda, resulta que atesora joyas no declaradas, de elevado valor, en una oscura caja fuerte y mantiene relaciones comerciales con personajes siniestros y presta apoyo al régimen de Maduro. “Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho”, arengaba apenas hace cinco años. Así se entiende como los desheredados son quienes menos votan a la izquierda.

Muy fuerte habrán tenido que atar los cabos la fiscalía anticorrupción y el juez Calama para haberse atrevido con este caso. Tiene que haber indicios bien sólidos para afrontarlo. Por dos razones: la notoriedad del imputado y el acoso que sufren aquellos jueces, fiscales y fuerzas de seguridad que se ocupan de los turbios asuntos relacionados con el entorno del Gobierno, PSOE y sus familiares, hasta el punto de que algunos ministros los acusan de prevaricar. Este juez podría tenerlo crudo si comete algún desliz, por muy pequeño que sea. Con su decisión de no tomar medidas cautelares, como proponía la fiscalía, parece querer enviar el mensaje de que actúa con la máxima precaución. No obstante, tras la declaración, no se decretó su archivo. Al contrario, en una resolución no encontró motivo alguno para frenar el procedimiento. Y al día siguiente, ayer. Imputó a sus hijas y secretaria.

Es posible, aunque no probable, que la sentencia final de la Justicia sea absolutoria. Porque no cometió delito, porque no se pudo demostrar o porque prescribiera en el apartado de las joyas. Y si es condenatoria, será ese el momento de pagar por lo hecho. Mientras tanto, que serán años, es inocente. Cuestión diferente es el veredicto popular. Por mayoría, los españoles le han declarado culpable. Los intríngulis del rescate de Plus Ultra son difíciles de entender, pero la posesión de esas valiosas pulsera y collares, por mucho que se expliquen y fueran recepcionadas de manera legal, es moralmente injustificable. Tampoco se entiende que sus hijas recibieran cifras abultadas, de cientos de miles de euros, por trabajos de escaso valor tras recomendarlas su padre a las empresas contratantes. Es un agravio para los miles de jóvenes cuyo salario no les alcanza ni para alquilar una habitación.

El caso Zapatero recuerda, con el filtro del paso del tiempo, al del presidente francés Giscard D’Estaing. A mediados de los 70, el dictador Bokassa de la República Centroafricana regaló un diamante al mandatario galo y piedras preciosas a familiares y entorno político. El hecho lo reveló el famoso semanario satírico Le Canard Enchainé, filtrado eso sí desde el entorno del autócrata cuando éste por sus desmanes pasó a ser aliado incómodo. El centrista Giscard perdería las elecciones en 1979 favor del socialista Mitterrand. La derecha de Chirac se mantuvo neutral.

Mayor ejercicio de imaginación -y ensañamiento- hay que hacer por parte de algunos para comparar la posible condena de Zapatero por las joyas con la dictada hace casi un siglo contra el capo de la mafia Al Capone por evasión fiscal. No se pudieron demostrar los demás delitos. La figura penal es la misma, pero ni los tiempos, ni el país ni los personajes se parecen. Para Giscard tuvo agrias consecuencias electorales. Habrá que esperar un año para saber si afectarán al PSOE. Sánchez tratará de resistir, pase lo que pase, y los antecedentes nos dicen que la corrupción apenas penaliza en las urnas. Al menos a corto plazo.