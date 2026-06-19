No es esto, es lo otro

Tanto da, colega, tanto da. El objetivo de todo lo que está pasando con las denuncias (parlamentos) y acusaciones (juzgados) no es la reposición de derechos y deberes, sino su quiebra. Lo que menos importa es si el acusado es o no es culpable. Lo único que se busca es poder señalarle y que, con carácter previo a la prueba, resulte mediáticamente creíble lo que se le impute. Sólo durante unas semanas. Ya basta. El follón. El escándalo. La agitación. Que luego todo quede en nada tampoco importa. La condena ya está hecha.

Más complicado todavía que esto que te digo es que todo se envuelva en una persecución de personalidad traspasada. Perdona que haga trucos con las palabras. Quiero decir que se promuevan acusaciones contra una persona cuando en realidad es a otra a la que se quiere dañar. Como pasó con el santo aquel al que Dios le quiso matar al hijo para ponerlo a prueba a él. El chaval no tenía ninguna culpa, pero al padre ya no se le podía provocar más dolor. Algo de eso está pasando aquí y, puestos a ello, tampoco en esta parte importa en qué vaya a acabar la cosa. Con la vista en el objetivo final que se busca, pueden resultar irrelevantes las víctimas en combate. Las guerras son así: lo único que importa es el resultado final.

Y ojo, eh, que no estoy diciendo que todas las víctimas sean inocentes. Ni eso. Habrá de todo. Pero debe quedar claro que no es a ellas a quien se persigue. No son más que el «entorno», como se dice ahora, cuya jefatura, esa sí, es el objetivo exclusivo de la batalla, de la que volverán muertos y heridos, pero también, si se gana, héroes y vencedores. Basta la propia historia de esta España nuestra para dar fe de lo que digo: que tanto da lo que se haga, en el caso de que se pueda hacer, ya sabes, si se vence.

Y la victoria que se persigue es el derribo del adversario político, arrebatarle su posición circunstancialmente predominante y destruir cualquier atisbo inmediato y futuro de recuperación. Es una mera cuestión de legitimidades: tu no la tienes y la mía lo justifica todo. Sucio, zafio, pervertido. Es lo que hay.