Ha pasado una semana de la visita del Papa a España (Madrid, Barcelona, Canarias) y sigue escuchándose el eco de sus palabras, de sus visitas a personas vulnerables y de sus propuestas.

La visita no solo ha tenido repercusión en España, sino que ha sido vista en muchas partes con atención. Las propuestas realizadas y los valores que propugna son una oferta universal, no convencional, para los hombres y mujeres de la calle. El Papa León XIV, como antes lo fue Francisco, son contemplados como los líderes de la última entidad universal realmente existente, que además tiene algo que decir y por ello es escuchada. Es la propuesta de poner antes que nada a la dignidad del hombre, en un humanismo integrador.

De una manera concreta las televisiones y medios de comunicación ponen atención más en unos aspectos que otros. Así la televisión americana CNN puso énfasis en el silencio, señalando que más de medio millón de personas mantuvieron un gran silencio en el acto de la plaza de Perú en Madrid. En un mundo lleno de ruido exterior y también interior que no deja escuchar a nadie ni nada, es chocante ese silencio atronador. En el mismo acto una joven preguntó al Papa dónde y cómo se buscaba a Dios. La respuesta fue que primero en el silencio. El silencio fue también la característica con que amplios sectores de la sociedad, católicos, agnósticos y ateos escucharon al Papa. Más que los siete minutos de aplauso que tuvo en el Congreso fue más notable el silencio que hubo durante todo su discurso, así como en todos los discursos que pronunció durante su visita.

Otro de los aspectos señalados, fue la cercanía del Papa con los más necesitados, yendo a diversos lugares y estando con ellos. De esta manera mostró a mucha gente su existencia. Una voluntaria que actúa con las monjas adoratrices recuperando prostitutas le dijo al Papa que como Moisés al ver que la zarza ardiente no se consumía, se dio cuenta que delante de esas mujeres estaba en lugar sagrado descalzándose. Regalándole dos sandalias.

El cristiano sabe que Dios está cerca de los más necesitados. El grito del Papa a favor de los inmigrantes y en contra de las mafias dado en Canarias se escuchó en toda Europa y en Estados Unidos. No se puede ser cristiano y permanecer impasible e indiferente ante los pobres y excluidos.

La inauguración de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, además de ser un bello espectáculo, estaba lleno de símbolos. Gaudí quiso que se pareciese a la naturaleza y que fuese creciendo siguiendo todo un proceso como lo hace la vida. Apunta a lo alto, para verla hay que alzar la mirada, lema de la visita papal. Desde allí se puede ver mejor a todas las personas, sin excluir a nadie.