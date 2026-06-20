Tambores de paz en Oriente Medio

Israel y Hezbollah juegan con echar abajo el acuerdo de paz entre Washington y Teherán. Sólo unas horas después de la firma manuscrita de Trump en Versalles, y digital de Pezeshkian en Teherán, las bombas volvían a caer tanto sobre el sur del Líbano, como en el entorno del valle de la Bekaa, al este y a pocos kilómetros de Beirut. El resultado: ochenta objetivos bombardeados y todo el sur libanés arrasado para ampliar la “zona de seguridad” israelí, e impedir que nadie pueda replantearse regresar a sus antiguas residencias. Y eso sólo al principio de esta supuesta tregua. Y es que Netanyahu, viendo el avance indisimulado de Hezbollah cada vez que hace un amague de repliegue, no renuncia a seguir “protegiendo” a Israel. Eso sí; horas más tarde llegó un nuevo alto el fuego en el Líbano. Pero el conflicto seguirá hasta que las partes implicadas en las negociaciones de paz asuman: 1) que el Estado hebreo debe estar presente en las conversaciones; y, 2) la necesidad de desarmar a la organización paramilitar terrorista chií que atemoriza sin pausa a la población israelí; las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv, incluidas.

Así pues, urge ser honestos. Y reconocer que, aunque la misión militar en la República Islámica de Irán puede considerarse exitosa, la planificación estratégica ha sido más bien errática, pues no ha logrado acometer claramente ninguno de los objetivos que actuaron como detonante de la guerra. Ni siquiera ha conseguido reordenar Oriente Medio para darle a Israel la hegemonía que demandaba en la región en general, y frente a la República Islámica de Irán, en particular. Es ésta una realidad irrefutable. No hay más que releer los 14 puntos incluidos en el Memorándum de Entendimiento, para constatarlo. Y es que quizá los objetivos diseñados por Trump y Netanyahu antes del inicio de los ataques fueron demasiado idealistas. Casi tanto como esos 300.000 millones de dólares que ahora nutrirán, supuestamente, las monarquías petroleras del Golfo por medio de un fondo de inversión. La finalidad, aparentemente, es ayudar a reconstruir el país persa. Es cierto que Irán ha quedado noqueado a nivel económico, de infraestructuras y militar. De ahí su insistencia en recuperar sus fondos soberanos bloqueados por EE.UU. y por buena parte de las potencias occidentales.

Pero la voluntad última de Washington reside en asegurar la vuelta a la normalidad de la navegación marítima en el estrecho de Ormuz. De hecho, horas antes de la tregua, unos 600 buques aguardaban el visto bueno definitivo de Washington y Teherán para retomar sus travesías. La mitad, los que tenían su proa en dirección de salida, con la carga ya en sus depósitos; los 300 restantes, aguardando para adentrarse en el Golfo Pérsico. Todos activados, todos dispuestos, pero todos también asustados por las condiciones de seguridad en una zona en la que proliferan las minas marinas y otros artefactos explosivos fondeados o flotantes. Por eso Trump mostró su disposición a calmar los mercados, a la vez que frenar la subida de la inflación global, que ya estaba de nuevo en torno al 3%. Asimismo, el crecimiento mundial se había paralizado en torno al 2’5%, con un impacto especialmente negativo para los países del Golfo, que apenas superarán el 0%, en vez el 4% que preveían, en este 2026. La Comunidad Internacional desea devolver la calma al tablero mundial. Pero me temo que la paz que se logre en Oriente Medio será sólo parcial; y, el alto el fuego, nunca completo y definitivo, pues con él ninguna de las partes queda satisfecha; y todas, en mayor o menor medida, frustradas y decepcionadas.