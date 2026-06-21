Netanyahu el díscolo

Benjamin Netanyahu no asistió a la cumbre del G-7. Israel no pertenece a este privilegiado grupo. Pero, aun así, el primer ministro israelí fue protagonista en la comuna francesa de Évian, a apenas 41 kilómetros de Ginebra, y no muy lejos del lujoso resort suizo de Bürgenstock, donde todavía se podría oficializar en el futuro el Memorándum de Entendimiento entre EE.UU. e Irán. Fue protagonista, porque allí se esperaba ver la respuesta de Donald Trump al desafío del israelí frente a un acuerdo de paz que pasa por el alto el fuego entre Israel y Hezbollah, y por la retirada del Ejército hebreo del sur del Líbano. Pero también los líderes del G-7, así como los invitados Qatar, Egipto y Emiratos Árabes, tuvieron presente a Netanyahu, pues sabían que es mucho lo que se juegan las economías más avanzadas del mundo con la reapertura del estrecho de Ormuz; un desbloqueo que, igualmente, pasa por el cese de los bombardeos al norte de la Línea Azul que traza la demarcación militar entre Israel y el Líbano desde el 2000.

Washington, que apuesta por un Acuerdo Global de “desnuclearización”, insiste en que Teherán “no tendrá nunca armas nucleares”, quizá para calmar con ello la amenaza existencial que supone Irán desde hace décadas para Tel Aviv. Según el inquilino de La Casa Blanca, los ayatolás parecen haberse comprometido a no desarrollar ni comprar ni adquirir ningún tipo de arma nuclear. Y también a frenar su programa de misiles balísticos, y rediseñar sus vínculos con los ‘proxies’ de la región. Lo cierto es que, hasta febrero, Irán se sentía cada vez más fuerte; y ahora recobra ímpetu, pese a que Trump afirma haber logrado frenar lo que podría ser un “holocausto nuclear”.

En cuanto a Hezbollah, Trump insiste en que Netanyahu no han sido eficaz contra ellos en el Líbano. Por eso llega a proponer que sea Siria quien “se haga cargo” del “desarme definitivo” de un grupo terrorista chií que, no lo olvidemos, sigue a sueldo y bajo control de la Guardia Revolucionaria iraní. La propuesta podría resultar atractiva, dada la experiencia del nuevo presidente sirio Ahmed al-Sharaa; un excomandante yihadista (de nombre de guerra Abu Mohamed al-Golani), vinculado a organizaciones terroristas como el Frente Al-Nusra, la también salafista suní Tahrir al-Sham (HTS), o Al-Qaeda.

El presidente estadounidense agradece a Netanyahu el esfuerzo realizado; pero le advierte que no está en situación de sabotear el Acuerdo, pues si no fuese por la ayuda de la Administración Trump, Israel hubiese desaparecido. Quizá la solución deba incluir un pacto de alto el fuego integral, que incluya la retirada gradual de los militares hebreos de los territorios ocupados, y el despliegue del propio Ejército libanés en la frontera. Pero no será fácil, porque la República Islámica sigue con su mirada puesta en el Líbano. Así lo ha señalado el titular de Exteriores Abbas Araghchi. Esta tesis es la asumida y descrita por el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir; y por el ministro de Defensa, Israel Katz.

Así pues, no sé lo que le deparará el futuro a Netanyahu. Pero, de momento, el primer ministro israelí queda muy tocado políticamente. Ha perdido su preeminencia frente a EE.UU.; no ha logrado consolidar su papel como “Señor de la Seguridad” de Israel; no ha participado en las negociaciones con Irán; sufre el desgaste interno frente a sus rivales políticos belicistas; y sabe que apenas un 20% de la población judía apoya el Acuerdo de Paz de Trump. Todo ello, mientras le aguardan procesos judiciales por corrupción, y elecciones parlamentarias ya en octubre.