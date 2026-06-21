La mayor novedad del Mundial americano es la pausa de hidratación. No es enteramente novedosa, claro, pero ahora parece aceptarse como algo sistemático, inevitable, casi normativo. Terminará en las reglas y no me extrañaría que los partidos de fútbol se convirtieran en encuentros de cuatro partes, a no tardar, para así meter más publicidad y más cosas, las que sean.

Un Mundial de fútbol suele ser campo de prueba para las innovaciones, a mayor gloria de la transmisión televisiva, aunque no siempre. Luego se incorporan esos cambios a las ligas nacionales, que es donde de verdad se corta el bacalao. La lucha entre clubes en más terrenal, incluso si contamos a Florentino. Las selecciones funcionan en otra clave, y quizás por eso en este Mundial americano hay tantísimos equipos nacionales. Yo creo que la aspiración definitiva de la FIFA, que tiene sus cosas, es que celebremos un Mundial de fútbol planetario, con todos los equipos, pero todos, todos, todos.

Quizás sea un alivio rápido. Mientras la gente mira el fútbol se desentiende de la realidad, incluso de los problemas personales, olvida el horror que nos circunda (y el mayor horror de otras latitudes, donde una victoria de su equipo puede ser la mejor noticia del año, o de la década). Porque, finalmente, el fútbol suele proporcionar desconexión (a cambio de estar muy conectado a la televisión, claro). Es como una religión con muchísimos fieles, retransmitiendo en directo su mayor ceremonia una y otra vez. Bueno, acabamos de tener aquí al papa, así que sabemos de lo que hablamos. El fútbol tiene también sus santos, sus demonios y quizás, o eso creen, sus milagros. Ah, y sus fanáticos. Pero tiene una gran virtud: como dicen de la literatura, no sirve para nada. Y lo que no sirve para nada, sirve para todo.

Un Mundial con muchos equipos implica, dicho sea sin ofender, mucho partido descafeinado, o, al menos, mucho enfrentamiento desigual. Si compitiera todo el planeta a la vez, la desigualdad sería mayor, pero también mejoraría la felicidad global. No hay más que ver a Haití, a Cabo Verde, a Irak, a Irán, gozando del momento, por no hablar de esos equipos africanos, sobre todo africanos, que antes no eran nada y de pronto están cerca de poder ganar el campeonato, o casi. Ahí tienen el asombro que produce Marruecos...

No sé si el fútbol es un indicador de desarrollo, de globalidad, de influencia, o de lo que significa la inmigración, que es lo único que puede salvar a Europa. Por supuesto que estamos hablando de jugadores de elite, no de humildes recogedores de fruta (todos merecen el mismo respeto y deberían recibir el mismo trato). Pero muchos vienen de familias que sufrieron pobreza o persecución, familias que un día cruzaron en cayuco para salvarse. La cifra de futbolistas que provienen del tercer mundo y juegan, por ejemplo, en Europa, se ha incrementado, lo cual sólo es un pequeño síntoma de lo que la inmigración puede aportar, y de hecho aporta, a los países de acogida. Europa, envejecida, quizás confusa, empieza a legislar contra el inmigrante.

Este Mundial es el más global, justo en el momento en el que Estados Unidos, a causa de Trump, se ha vuelto más impopular y menos empático. También más insignificante y surrealista. A pesar de lo que decíamos más arriba, siquiera la abundancia de partidos ha sacado de los informativos todo el enorme infortunio del sindiós planetario que entre unos cuantos tienen montado. Y que pretenden exportar, además. Ni la misión de la NASA ha devuelto tanto lustre a USA como necesitaba en este momento de gran oscuridad. Puede que el Mundial aumente el interés por el soccer en Estados Unidos, más allá de su Liga de las estrellas. El fútbol es una superestructura, tanto desde el punto de vista económico como desde la sociología de masas. Busca imponerse, también, busca su liderazgo, y más donde apenas existe.

Pero lo más humano es esta nueva pasión por la pausa de hidratación. Es una metáfora también de este planeta sometido a temperaturas elevadísimas, aquejado del cambio climático sin piedad. La pausa de hidratación es lo que necesitamos todos. Ahí nos encontramos. El gran Dávila bromeaba el otro día en su imprescindible viñeta, con los dos paisanos en la taberna, viendo el Mundial: “Viñeches polo partido?”, decía uno. “Non. Vin pola pausa de hidratación”, contestaba el otro, sin inmutarse, con el vaso en la mano. ¡Ah, la pausa de hidratación! El último rasgo humano de este fútbol cargado de ritos, tecnologías, normativas que no siempre se comprenden. Este invento que produce liturgias para la masa. Hay que parar, hay que detener la gran locura del mundo de hoy. Una pausa y un trago: es todo lo que necesitamos.