Europa y los grandes, ante el jefe

Donald Trump fue el gran protagonista de la 52ª edición de la cumbre del G-7 que reunió en la bella comuna francesa de Évian-les-Bains a los líderes de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón, Canadá y Estados Unidos, así como a los mandatarios de Qatar, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, que participaban como países invitados. Macron, como anfitrión, se mostró orgulloso del desarrollo del evento, pues todos reconocieron que la reunión había sido un “éxito”. Pero el más exultante era, con diferencia, el presidente estadounidense. Pudo comprobar desde su llegada cómo todas las miradas, así como el devenir de la agenda preestablecida, se orientaban hacia su persona. Hubo quien incluso dijo que, en vez de una cumbre del G-7, aquello parecía más una reunión del “G-6 + 1”. Y así lo debió de sentir el neoyorquino, pues, a su llegada a una de las sesiones, no dudó en presentarse como “yo soy el jefe”. La broma fue breve; pero permitió demostrar que, efectivamente, él era el “one”; o incluso el “47”, pues fue éste el número de la camiseta de la selección alemana de fútbol con la que el canciller alemán Friedrich Merz le halagó por su reciente ochenta cumpleaños y como 47º presidente de EE.UU.

Uno de los grandes asuntos debatidos fue, sin duda, el apoyo incondicional a Ucrania. Kiev se vio reforzado frente a Moscú, que recibió las críticas más duras de los allí congregados. La declaración final refuerza, de hecho, el compromiso de los siete grandes con Volodímir Zelenski. Los cerebros políticos que mecen la cuna del mundo (junto al ausente Xi Jinping, que no forma parte del grupo por motivos políticos y estratégicos obvios), acordó impulsar la Defensa aérea de Ucrania, sus sistemas inteligentes de misiles interceptores, sus proyectiles balísticos de larga distancia, etc. Pero también en el terreno económico están dispuestos los países más poderosos a ayudar a Ucrania, especialmente en el ámbito energético. Se asume que será difícil llegar a un acuerdo de paz antes del invierno. Y es en esa estación del año cuando más difícil le resulta a Zelenski frenar a las tropas de Vladímir Putin.

Otra de las cuestiones más esperadas en la Alta Saboya francesa era la información que Trump pudiese aportar sobre el Memorándum de Entendimiento entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Lo principal era saber si el acuerdo era definitivo (ya hemos visto que pende de un hilo), pues todas las potencias allí reunidas ansiaban una rápida reapertura del estrecho de Ormuz. El inquilino del Despacho Oval quiso dejarlo claro desde el principio. Ése era su gran objetivo porque, sólo así, su Administración podía evitar una verdadera y global “catástrofe económica”; o, en otras palabras, las “consecuencias nocivas” que ya se han evidenciado, como bien apuntó la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Lo cierto es que, pese al 21º paquete de sanciones de la UE a Rusia, similar al impuesto por Reino Unido; e independientemente de que también China recibió críticas por la agresividad de sus tentáculos comerciales (subsidios colosales y competencia desleal), por los riesgos de seguridad en el Indo-Pacífico, y por su control de minerales críticos, tanto Putin como Xi Jinping recibieron los halagos de Trump por su neutralidad en el conflicto con Irán. Así pues, Trump fue el que dejó el mensaje más claro en Évian: “Europa tiene problemas y le ha ido mal en energía e inmigración”, mientras “América es ahora más grande, mejor y más fuerte”; todo ello en medio de la gala por el 250 aniversario de la independencia de EE.UU. que le ofreció Macron en pleno palacio de Versalles.