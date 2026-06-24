Interés de los mapas antiguos

La Matemática con sus capítulos , la Topografía con sus modalidades, la Geografía con sus facetas y la Geología y la Ingeniería con sus aspectos proporcionaron cuerpo real a la erección de los mapas cartográficos desde sus comienzos. Inexactos, acaso, pero muy aproximados, fueron nombrando lugares y ciudades y provocando emoción a quienes encontraban su lugar. Hay que incluir la ayuda capital de informadores, la correspondencia enviando datos objetivos, la disponibilidad de aparatos de medición precisos y fiables; pero , sobre todo, fue la experiencia directa de ir a ver los lugares mismos y tomar allí nota directa de cuanto aparecía ante el geógrafo, lo que hizo que estos mapas sigan teniendo un valor científico, o a lo menos una referencia fija de orientación objetiva que perdura. La Cartografía nació del total y hondo interés que ofrece el mundo físico, tanto decir, del mundo circunvalante.

Todos los mapas antiguos sobre Galicia son un precedente ilustre, y muchas veces también heroico, por las dificultades vencidas, del gran mapa de Galicia, 1845, logrado, de Domingo Fontán, que es una maravilla de la matemática empírica del siglo XIX en Galicia y España. El recorrer a pie Galicia dio fruto espléndido. Precedente de Domingo Fontán fue José Cornide (1734–1803 ). El proyecto ilustrado estaba en el progreso: como la construcción y mejora de los caminos. Como dice la investigadora de los mapas cartográficos, y una autoridad en el tema, la Dra. Carmen Manso Porto: «Cornide dejó profunda huella entre sus contemporáneos ilustrados». Puedo realizar una clasificación rápida de los mapas cartográficos: los que se guardan después de ser consultados y estudiados; los expuestos sobre una mesa como un hallazgo de exactitud de localidades y para que aprendan los demás, y los enmarcados, a los que llamo solemnes: elevados a iconos porque representan muy bien a la ciudad a la que se coloca en el mundo. Tal como digo es el «Plano de la ciudad de Santiago», de Juan López Freire. Siglo XVIII. En 1886 viene otra aportación capital, y es el mapa de Santiago creado por Enrique Mayer con comentarios eruditos y localizados de Bernardo Barreiro de V. V. (el de Galicia Diplomática).

Examinada la bibliografía, inmensa, de Carmen Manso compruebo su copiosa producción de dos temas en apariencia distintos, incluso opuestos: los trabajos dedicados a la arquitectura medieval, mendicante en especial, y los trabajos dedicados a la Cartografía Antigua y a las Artes Gráficas de la Real Academia de la Historia. Bien examinada la cuestión concluyo que ambos temas se complementan porque para llegar al lugar donde se encuentra un convento es preciso saber hacia donde dirigirse, y el mapa es utensilio imprescindible; y al contrario todo estudio in situ, atento, de un monumento medieval exige por coherencia comunicar donde se encuentra, normalmente parroquia y municipio. Mapas y edificios son obras intelectuales de primer orden porque surgen del rigor y de la pasión por el conocimiento.

Se da en Carmen Manso un avance claro en cada tema cartográfico que publica. También encontré dos predilecciones (si puedo llamarlas así). La primera se refiere al nombrado José Cornide con publicaciones de ella que van desde 2010 hasta 2025. Así: Cartografía histórica de José Cornide en el Real Academia de la Historia: el mapa general del Reino de Galicia y sus diócesis (1760–1772 ) hasta José Cornide y la cartografía ourensana del siglo XVIII: el mapa de la diócesis y los planos de Barra de Miño y el pazo de Silva ( Municipio de Coles). Su otra predilección en la Cartografía es Thomas López. Como muestra «Tomás López. Geógrafo de los dominios de Su Majestad». Es el cartógrafo representativo de Madrid . Pensemos su magna labor antigua frente a los planos turísticos actuales, más fáciles.

Los mapas antiguos se nos semejan, en aéreo, a una construcción ordenada del mundo y también como desde una vigilancia pacífica, lo que debió ser siempre desde sus comienzos.