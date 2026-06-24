Santiago, capital mundial del anuncio

Siempre se ha dicho que Santiago vive del turismo, de la Universidad y de la Xunta. Es posible. Pero también es cierto que en los últimos años ha desarrollado otra actividad emergente con enorme potencial: la producción industrial de anuncios municipales. No anuncios de conciertos, ni del Apóstol, ni de las fiestas de la Ascensión. Anuncios políticos.

Si un visitante llegase a la ciudad y se limitase a leer las notas de prensa del Ayuntamiento, concluiría que la ciudad está a punto de resolver el problema de la vivienda, revolucionar el transporte urbano, liderar la innovación científica europea, recuperar espacios degradados, ampliar equipamientos públicos, transformar barrios enteros y convertirse en referencia internacional de no se sabe muy bien qué, pero siempre de algo extraordinariamente estratégico.

Si ese mismo visitante decidiese quedarse unos meses para comprobar semejante transformación, empezaría a sospechar que le han tomado el pelo, porque de lo prometido, nada de nada.

El Gobierno Municipal ha descubierto la verdad fascinante de que anunciar produce casi el mismo efecto que hacer. Incluso, en ocasiones, más. Porque una obra terminada puede decepcionar; un servicio, fallar y una reforma, generar críticas. Sin embargo, un anuncio, es perfecto. No tiene retrasos, ni problemas técnicos, ni vecinos molestos, ni partidas presupuestarias insuficientes.

Santiago se ha convertido en una especie de parque temático de las expectativas, con una admirable capacidad además para el reciclaje. Un proyecto anunciado una vez puede volver a anunciarse meses después con ligeras variaciones estéticas. Y si la ejecución sigue sin aparecer, siempre cabe una tercera presentación, una actualización o una nueva fase preparatoria. La economía circular aplicada a las notas de prensa.

Y luego están los grandes horizontes estratégicos, esa categoría tan querida por el Gobierno Municipal del BNG. Santiago ya no aspira simplemente a gestionar sus problemas cotidianos. Aspira a liderar procesos, impulsar modelos, desarrollar ecosistemas, articular redes y proyectar la ciudad del futuro. Todo ello mientras los ciudadanos siguen preguntándose por cuestiones tan vulgares como dónde vivir, cómo desplazarse, porque la ciudad no está más limpia, o cuándo llegará aquello que se anunció hace dos años.

Y hay que reconocer que el Gobierno de Goretti Sanmartín ha elevado la sustitución de los resultados por los relatos a una categoría artística. Donde otros ven retrasos, ellos ven procesos. Donde otros observan ausencia de resultados, ellos identifican fases previas. Donde algunos ciudadanos perciben incumplimientos, el gobierno municipal detecta oportunidades para realizar un nuevo anuncio.

El problema es que los compostelanos tienen una costumbre incómoda: viven en el presente. Y después de escuchar durante años que la gran transformación está a la vuelta de la esquina, algunos empiezan a sospechar que en Compostela las esquinas son infinitas.

Los anuncios son como las campanas de la Berenguela: resuenan por toda la ciudad, llaman la atención de todo el mundo y durante unos segundos parecen llenar el aire. Pero, cuando el eco desaparece, los vecinos siguen esperando el autobús, buscando piso y preguntándose qué fue de aquella revolución que les prometieron la última vez.