Lo vivido por X. R. Fandiño

Cuando uno se aproxima a la octava década de vida quizás sea más que pertinente mirar hacia atrás y valorar, a nivel personal, lo sucedido. Hay casos, como en el de Xosé Ramón Fandiño, en el que lo acontecido puede tener un valor tal que resulta muy positivo que se dé cuenta de lo acaecido por escrito. Pues bien, el consiguiente relato puede afrontarse de muy diferentes formas y, en este caso, se hace teniendo en cuenta trabajos, que llevan su firma, ya anteriormente editados.

La publicación de un nuevo libro suyo –Memoria do vivido, con el sello Editora Alvarellos– cuenta con un subtítulo que aclara el modo en que se orientan sus contenidos: Evocacións, artigos e entrevistas (2000-2026), con lo cual se da cuenta de los tres apartados en que se secuencia lo aportado, expuesto con un desarrollo, en cada parte, muy similar.

Ahí están, a la hora de evocar, en el ámbito de las personas, Castelao, Díaz Pardo, Antón Fraguas, Carlos y Xulio Maside, también Aurichu Pereira . Y, en lo que han sido esfuerzos compartidos: la Gran Enciclopedia Gallega (1974-1991), La Fundación do Pedrón de Ouro y Sargadelos, tres sueños, y realidades, de nuestro país con los que Fandiño ha tenido, y lo mantiene, un especial compromiso.

A la hora de fijar biografías, desde la perspectiva y el buen hacer de este autor, se recogen las de Antonio Raimundo Ibáñez, Florentino López Cuevillas, Fermín Bouza Brey, Carlos García Martínez y Ramiro Fonte. Y, en lo concerniente, a las personalidades que entrevista, los cuestionados han sido Isaac Díaz Pardo, Luz Pozo, Xosé Ramón Barreiro y Andrés Fernández-Albalat. Pues bien, en este repertorio de referentes de la cultura gallega, en su selección, hay un evidente reflejo de quienes son especialmente admirados por Xosé Ramón Fandiño, testigo y, también, protagonista de un tiempo, el suyo, en el que, en todo momento, procuró aportar lo que estuvo en su mano para bien de una Galicia que tiene, en su cultura, lo más excelso de su identidad. Desde que era muy joven, hasta ahora, fue coherente con sus ideales y principios siendo este libro un hito más en ese camino por la vida, siempre en positivo.