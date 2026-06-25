No te sobra, Alberto

Alberto, voy a contarte una cosa que conté a pocas otras personas. Cuando yo dejé el Senado se dio la coincidencia de que en el mismo trance el que fue designado como portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta se apellidaba Barreiro, como yo. Nada raro: en Galicia somos muchos los que llevamos ese apellido, pero fuera de Galicia, ya sabes, pueden confundirse las identidades.

Doy por supuesto que eso fue lo que sucedió, porque durante unos meses yo recibí a primera hora de cada día las instrucciones que distribuía la oficina de comunicación del PP: "Hoy es este el tema, y estas las palabras que hay que incluir inexcusablemente en la exposición". Así que yo, no más tarde de las nueve de la mañana, sabía de qué iba a ir vuestro día discursivo. No le saqué mucho provecho, es la verdad, que lo digo sin ánimo de ofender, sino por la notoria endeblez con que se redactaban aquellas notas. No valían para mucho. Se las veía venir. Y si el PSOE era capaz de sostener su protagonismo cotidiano, lo que tampoco es que le resultase muy difícil dada su experiencia, vosotros quedabais en nada.

Veo que seguís con la misma práctica, por eso tú, aunque todo el mundo te lo critique, te ves obligado a leer todas tus intervenciones ante el pleno del Congreso, porque no son espontáneas, ni siquiera personales: no eres tú quien habla, sino tu gabinete de comunicación, de ahí que te veas obligado a valerte de chuletas. Y eso deja de ti una imagen poco fresca y algo intrascendente.

Lo triste, sin embargo, más que el desdibuje de ti mismo que va implícito en semejante actuación, "¡Alberto solo dice lo que le dicen que diga!", es que, sabiendo cuál es tu reto y teniendo la formación y experiencia que sin duda tienes, no te tomes con algo de pudor la personalización de tus intervenciones, para brillo propio, coño, que no te sobra. Sólo tendrías que trabajar un poquito más. Y tener incluso algo más de ambición. "¡El que quiera liderar que lidere!". Dicho está. Mas ideas y menos verborrea. ¡Que se vea lo que de verdad puedes valer!