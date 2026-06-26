PP o cuatripartito en Santiago

La decisión de los cuatro concejales no adscritos -díscolos para unos, socialistas auténticos para otros- de anunciar en este momento su candidatura a Raxoi para las elecciones del próximo año se debe, como ocurre en todo hecho relevante, a múltiples y variados factores a tener en cuenta. Resta menos de un año para los comicios (23 de mayo de 2027), periodo de tiempo razonables para dar a conocer el proyecto y completar una candidatura de 27 miembros, más los suplentes. No es suficiente autodefinirse que son “más de Santiago que de partido”, pues en el ámbito local todos proclaman lo mismo. Gozan de la ventaja de autonomía, pero la no adscripción también puede eficacia en asuntos que precisan colaboración institucional (Diputación, Xunta y Gobierno de España). Las candidaturas vecinales acostumbran a recoger éxitos efímeros. También hay excepciones: Oleiros.

Factor positivo es que en términos cuantitativos representan la mayor parte del grupo municipal socialista que salió de las últimas elecciones, aunque con el lastre reputacional de unos malos resultados. Mucho peores de lo que se esperaba teniendo en cuenta que en la etapa anterior formaron parte de un gobierno cuya gestión no merecía tanto castigo. El eslogan de la campaña, Santiago vai, reflejaba el estado de normalidad de la ciudad, pero se evidenció que los compostelanos querían más marcha o de otra manera. No parece que en estos tres años de mandato el actual gobierno haya mejorado las cosas. Es otro motivo por el que decidieron dar el paso. Hay malestar en muchos ámbitos de la capital. Tratarán de aprovechar el descontento hacia el bipartito gobernante y al mismo tiempo presentarse como herederos legítimos de la edad de oro del socialismo compostelano.

Hay también, cómo no, el componente del factor humano. Para quienes llevan gran parte de su vida volcados en la actividad política municipal no es fácil renunciar a ella, y menos como consecuencia de una lucha de poder interna disfrazada de desobediencia. Rompieron la disciplina, sí, pero no era para tanto. Actuaron en conciencia. Su expulsión del PSOE fue implacable, sustanciada en mucho menor tiempo que la de Ábalos`por ejemplo. En todo caso, los ciudadanos tendrán la palabra.

Una decisión así ha de ser meditada, analizando pros y contras, asumiendo riesgos, pero no cabe duda de que aun no siendo, o no reconociendo ser el motivo principal para dar el paso la situación de zozobra interna del PSOE por la corrupción anima a concurrir libres de ataduras orgánicas. Es el momento oportuno para dar brillo al anuncio. Antes de hacerlo habrán pulsado el clima de desolación de la familia de su anterior partido por los escándalos. La sufrida militancia sigue conmocionada, en estado de shock, sobre todo a raíz del caso Zapatero, faro moral y quien parecía poseer superpoderes para arengar a los suyos en momentos de depresión.

El socialismo resiste en el ámbito local gallego, sobre todo en los municipios más poblados. Pero las encuestas indican un paulatino retroceso. Con seguridad peligra Vigo ni probablemente A Coruña, aunque en esta el BNG pudiera exigir esta vez formar parte del gobierno. Es casi seguro que los escándalos de corrupción sigan escalando en intensidad y número. No se puede descartar que la justicia entre a iniciar una investigación por financiación ilegal del partido, que Zapatero sea procesado y el propio Sánchez a la expectativa de ser investigado. Dura lex, sed lex, reza una máxima jurídica desde los romanos.

El panorama futuro no favorece las aspiraciones de las candidaturas socialistas. Lo vimos en las autonómicas celebradas este año y se agravará en las locales si Sánchez no distancia lo suficiente las generales, con un adelanto para antes de final de año. Tendrá la oportunidad de hacerlo en caso de no poder sacar adelante los presupuestos del Estado, como ya se apuntó. Aunque sea en el ámbito local, donde pesa más la persona, presentarse con la marca del sanchismo en la frente no ayuda.

¿A quien beneficia la nueva candidatura? Esta claro que perjudica al PSOE. Es pronto para pronunciarse sobre beneficiarios. Lo que parece evidente es que el futuro gobierno de Santiago será popular o cuatripartito, y que el bastón de mando de la Alcaldía no lo tomarán los socialistas ni Compostela Aberta. Tras el verano se entrará en combate.