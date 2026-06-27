Keir Starmer tiró la toalla como primer ministro de Reino Unido y como líder del Partido Laborista. Alicaído y emocionado, señaló que había aceptado «de buen grado» tomar la decisión de «priorizar el país que ama». Atrás queda aquella energía con la que llegó el 4 de julio de 2024 al 10 de Downing Street tras una victoria electoral por mayoría absoluta y un tercio del voto; y que acababa con 14 años de gobiernos conservadores. Pero perdió la confianza de su grupo parlamentario. No pudo aguantar, como él deseaba, hasta las elecciones de 2029. Recordemos que dijo que ansiaba renovar su mandato, y llegar incluso al 2034, “acercando Reino Unido al corazón de Europa”.

Pero sus compañeros en Westminster no le permiten llevar a cabo sus planes. Han decidido que debe ser otro el que tome el timón de un Reino cada vez más (des)Unido, como pudimos constatar el 7 de mayo, tras las elecciones locales en Inglaterra, y también de las autonómicas en Escocia y Gales. Ahora toca encontrar un sustituto que esté a la altura de las circunstancias políticas y las expectativas sociales. De momento, ya sabemos que una mayoría de diputados laboristas expresan su apoyo como sucesor a Andy Burnham, exalcalde del Gran Mánchester; que para eso regresó el pasado lunes, 22 de junio, al Parlamento, después de 10 años, y tras ganar el jueves 18 la elección parcial de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra. Además, cuenta con el apoyo de varios cientos de diputados laboristas, aunque sólo necesitaba 81, el 20% de su grupo parlamentario.

Pero la política tiene sus tiempos. Y por eso Starmer ha solicitado al comité ejecutivo nacional del Partido Laborista que marque un calendario que permita presentar candidaturas a líder de la formación ya el 9 de julio, para resolverlo antes del receso de verano que comienza en la Cámara de los Comunes a partir del día 16. Desea, pues, que haya un nuevo líder ya en septiembre. Hasta entonces, el ‘premier’ seguirá en el cargo, para “garantizar una transición ordenada del poder”.

Así pues, Reino Unido tendrá pronto su séptimo primer ministro en una década, tras los conservadores David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, así como el propio laborista Keir Starmer. Con el ultranacionalista, populista de derechas y euroescéptico Nigel Farage arrasando en las encuestas, el próximo primer ministro tendrá que devolver a los votantes la ilusión que el actual ‘premier’ les negó. Un Starmer que erró tanto en gestión como en estrategia política. Y es que, a su incapacidad para mantener unida a la familia laborista (desde los centristas ‘tonyblairistas’ cercanos a Wes Streeting, hasta el ala más izquierdista del expulsado Jeremy Corbyn), hay que añadir sus titubeos en materia de recortes y medidas sociales; su reducción de subvenciones a los jubilados, su deseada limitación de subsidios a las familias numerosas, y su obsesión por recuperar la confianza de los mercados financieros a través del reajuste del gasto.

Todo ello, junto con el enfado de los jóvenes y las minorías por la falta de firmeza en el conflicto palestino-israelí, por la ilegalización por terrorismo de Palestine Action, y por su falta de compromiso medioambiental, terminó de incrementar su imagen de arrogancia y falta de carisma. También el nombramiento como embajador en Washington del exministro Peter Mandelson, vinculado al pederasta Jeffrey Epstein, le provocó un daño letal. Ni siquiera sus reformas migratorias lograron funcionar ni convencer a unos votantes que ven como la inmigración extracomunitaria sigue creciendo y fomentando el racismo y la xenofobia.