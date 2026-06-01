Posible cisma en la Iglesia Católica

Este 1 de julio se va a realizar la celebración de la consagración de varios obispos dentro de la llamada Fraternidad Sacerdotal San Pío X, formada por los seguidores de quien fue el obispo Lefevre.

La fraternidad sacerdotal está formada por más de 700 sacerdotes, principalmente franceses y más de 200 seminaristas. Unidos a este movimiento hay religiosas asociadas a varias órdenes. Una de las ramas de la orden dominica, monjas de Brignole, siguen las directrices del movimiento, teniendo más de 40 colegios en Francia, alguno en el sur de Alemania y Argentina.

En España han abierto uno recientemente. También hay seguidoras en ramas de otras órdenes aunque son muy minoritarias.

Las divergencias aparecieron nada más acabar el Concilio Vaticano II, que fue tachado de modernista, al adaptarse al mundo actual y alejarse de la tradición. En materia litúrgica rechazan el uso de la lenguas vernáculas propugnando el uso latino. Son muy nacionalistas y añoran una Francia anterior a la Revolución Francesa. En 1975 el papa Pablo VI excomulgó a varios sacerdotes. Juan Pablo II intento abrir cauces de diálogo llegando a un memorandum, firmado por las dos partes, en que se permitía a los sacerdotes de la fraternidad decir la Eucaristía de espaldas y en latín y a no expresar externamente sus diferencias con el Vaticano. II. Los papas Benedicto XVI y Francisco intervinieron acotando el espacio de actuación de la fraternidad, con lo que no eran bien vistos por ella, especialmente Francisco.

El movimiento político ultra-conservador que asola en muchas partes del mundo también ha incidido en la Iglesia Católica, en particular se ha acentuado la presencia de movimientos muy conservadores. En España, en muchas diócesis se permite la Eucaristía de espaldas y en latín, aunque con un calendario acotado y en unas pocas Iglesias. La ola conservadora ha inducido a exacerbar las posiciones de la fraternidad, que culminan con la consagración de varios obispos, no permitidos y por tanto fuera de la obediencia del Papa de Roma.

El Papa León XIV ha mostrado una gran paciencia y prudencia considerando que todas las escisiones son dolorosas, intentando el diálogo. Es la fraternidad quien se excluye de la comunión católica. Suponemos que lo hará con grandes alharacas, intentando mostrar su poder, movilizando autobuses de toda Francia.