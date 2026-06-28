Opinión | Buenos días y buena suerte
As portas do verán e as aves do alén
Por estas datas sempre teño o gran desexo de falar do solsticio de verán, da noite de San Juan, do final dos males, que acaban de arder nas praias e nas prazas, e do principio do bo. Ese vínculo telúrico, pero tamén aéreo, esa paixón por atravesar o lintel, que nos renovará e nos dará unha vida nova. As relixións asumiron todos estes ritos de paso. Os ritos do contacto íntimo coa natureza, da luz das estrelas que se filtra con rara precisión polos ocos dos monumentos megalíticos. Recoñecer todo o paganismo que aínda latexa nas nosas celebracións é algo que nos fai moito ben. Nada é tan diferente a como foi un día. Cando lemos textos copiados por escribas, como os que se conservan nos manuscritos irlandeses, comprendemos até que punto hai un continuum entre o mito e a relixión, unha ligazón saudable que contribúe ao coñecemento do mundo, pois todo, ao fin, é unha gran construción humana.
Mentres escribo, celébrase na Coruña a fermosa festa de Amergin. Cada ano lembro aquí este magnífico evento, porque significa moito para min, e para este mundo atlántico que habitamos. Este mundo atlántico que outorga forma ás nosas ideas e aos nosos soños desde tempo inmemorial. Tantas veces falei disto con Fernando Alonso, e con Antonio de Toro…, dous dos mellores coñecedores dese inseparable vínculo que existe entre Galicia e Irlanda (xunto ao escocés David Clark), do que tanto escribiron ao longo dos anos.
Nós seguimos coa tradición de celebrar o encontro do druída e poeta Amergin coas terras irlandesas, despois de contemplar a illa, aparentemente tan remota, desde a Torre de Breogán, a Torre de Hércules primitiva. En días claros, di a lenda, podía divisarse Irlanda, co seu brillo verdeazul, ao fondo do océano. Ith, fillo de Breogán, decidiu embarcarse até alcanzala, pero alí foi atacado e ferido, de tal maneira que morreu despois, na fuxida, perseguido polos Tuatha de Dannan. E así, os Fillos de Mil, os Milesios, encabezados por Amergin, decidiron tomar vinganza e regresaron á Irlanda, e aí comeza todo, tamén a literatura Atlántica, con ese fermoso canto á natureza que é a Canción de Amergin, e tamén a súa Invocación, un encantamento, unha maxia literaria, que buscaba acougar a gran tormenta e a brava ondada desatada polos Tuatha de Dannan para que os Fillos de Mil, os guerreiros que acompañaban a Amergin, non puidesen desembarcar. Finalmente, a natureza réndese ao canto do druída. Ese poema fundacional establece unha ligazón fortísima coa terra e co océano, e explica o noso carácter atlántico. Lembralo é parte da liturxia que nos inviste de identidade.
É unha vella historia que repetimos cada ano, seguindo o ritmo eternal das ondas. Coa colaboración dos amigos da Asociación Cultural Alexandre Bóveda (ACAB), cada ano a Festa de Amergin reúne en A Coruña aos que sentimos a gran paixón do mundo gaélico e do universo atlántico, non só cos concertos no pub Delirium (esta vez, ‘Señales de fatiga’), ou con conferencias reveladoras, senón con esa liturxia popular da poesía e a música enchendo a praia coruñesa das Lapas cara ao solpor, este ano presentada por Manolo Rivas, gran druída amerginiano, co teatro de Noite Bohemia, a música das Cantareiras de Son d’aquí, o Grupo de Cantos da Taberna de ACAB, e a poesía en honra de Amergin de Rodrigo Osorio, Laura Rey Pasandín, Teresa Ramiro, Ciaran Dawson e Chisco Fernández Naval.
O venres, o ornitólogo Antonio Sandoval, un dos mellores comunicadores da natureza que coñezo (o seu relato científico, pero cheo de referencias literarias e históricas, emocióname tanto como os sons do campo capturados por Carlos de Hita), poboou a atmosfera da Festa de Amergin coa súa disertación sobre as aves atlánticas, que cruzan os ceos desde o Polo Norte até o sur do Sahara, ou que viaxan até América. Os paxaros e a literatura! Esa relación inseparable, tan habitual nos textos da Idade Media. Alí apareceron, nun mapa azul, todos os araos do mundo. Alí as Sisargas, como refuxio para as aves que veñen do alén. Alí as Gaivotas de Sabine, ave mariña do Ártico... Alí, nas súas palabras, uníanse, sen deterse un instante, as penínsulas e as illas, debuxando no aire as liñas non tan imaxinarias descritas polos miles de paxaros que migran polo mundo atlántico, formando un tecido emocionante. Para concentrarse, tantas veces, moitos deles, en “o mar de Galicia, como o chamaban os irlandeses, concretamente Philip O’Sullivan, alumno que foi do Colexio irlandés de Compostela, que é un dos que máis nutrientes ofrecen ás aves”, sinalou Sandoval. “Un mar moi diferente do Cantábrico, ou do mar do norte de Portugal: este, o noso, é o que chaman o Celtic Sea, unha extensión do propio territorio de Galicia”. Foi unha viaxe alucinante sobre a pel do noso gran océano, unha ollada, si, a vista de paxaro.
Porque, finalmente, somos mar. Somos a poesía do salitre, que di Modesto Fraga (en Fisterra celebran o 30 aniversario do Batallón). Alí estivo Teresa Ramiro, a mariscadora que se fixo poeta, para contalo. E alí Dave Clark, que lembrou a Heaney, e a Paddy Bushe (que volverá a Coruña en setembro, esta vez da man de Keith Payne e Yolanda Castaño), e a todos os poetas que foron á procura do océano que nos une e que nos constrúe, esas fisterras atlánticas que un día reunimos con paixón nunha antoloxía trilingüe para a editorial Medulia desde o Instituto Amergin. Un ano máis ficamos envoltos na maxia.
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