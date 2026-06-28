Claves internacionales de este verano

Aunque el periodo estival tiende a ser más relajado que el resto de las estaciones del año en términos de desafíos y tensiones internacionales, este próximo julio y agosto seguro que provocarán más de un sobresalto en la agenda exterior. Esto es así porque nos adentramos en el verano con las principales crisis bélicas y diplomáticas o a medio resolver (como en el caso de Oriente Medio), o directamente enquistadas (como en el Este europeo frente al apetito ruso).

Pero, ¿cómo va a resolverse sin trabas ni retrocesos el conflicto entre EE.UU. e Irán, si Israel tiene en los proxies de la República Islámica (es decir, Hezbollah, Hamás, los huties de Yemen, los grupos paramilitares chiíes de Irak y Siria, la Yihad Islámica Palestina, etc.) una amenaza existencial que no logra ni desarmar ni anular? ¿Y cómo no va a provocar Netanyahu al Eje de la Resistencia iraní, si insiste en ampliar su “zona de seguridad” en el sur del Líbano, y los asentamientos ilegales en Cisjordania? Finalmente, ¿cómo va a aceptar un acuerdo de Paz Tel Aviv, si no participa en los términos del acuerdo; sabe que Hezbollah incluye en su Carta Fundacional la erradicación del Estado de Israel; y constata que el nacionalismo palestino desea recuperar todo el territorio entre el río Jordán y el Mediterráneo?

Así, con posiciones tan encontradas, cualquier hipótesis de alto el fuego fiable y duradero se desvanece; por mucho que Donald Trump desee recuperar el control de los precios de la energía, y la estabilidad de los mercados bursátiles. Eso sí, el neoyorquino lo seguirá intentando durante el verano, sobre todo ahora que ya está inmerso en plena precampaña electoral de las ‘midterms’ del 3 de noviembre. Lo vimos el pasado martes en Pensilvania, al igual que antes en Indiana, Ohio, Georgia, Luisiana, Kentucky, Texas, etc. Trump regresará al terreno de los mítines, que son su fuerte, para transmitir optimismo económico, estabilidad laboral y progreso industrial. Eso sí, China seguirá siendo objeto de tensión en julio y agosto, sobre todo en el ámbito de la seguridad, la tecnología y los recursos estratégicos.

Por su parte, Moscú continuará reforzando y reivindicando como suyos los territorios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, a la vez que sufriendo las embestidas de Kiev no sólo en Crimea, sino también en cualquier zona o instalación estratégica de la Federación Rusa. Por eso Putin no parará de atemorizar al este europeo, sobre todo ahora que acaba de convocar elecciones a la Duma Estatal, y otros 2.200 procesos electorales, para el 20 de septiembre.

Al otro lado del Atlántico, la “marea azul” derechista seguirá ampliándose en Colombia y Perú, al tiempo que la tensión social y política aumentará en Bolivia, la inseguridad zarandeará Ecuador y México, y la presión estadounidense se consolidará en Cuba, y se intensificará en una Venezuela que necesitará mucha ayuda para recuperarse de los terremotos.

¿Y en África? Pues el Continente sureño sufrirá los conflictos en Sudán y el Congo, la expansión del yihadismo en el Sahel, las tensiones en el Cuerno de África, y, lo que más nos afecta a los españoles, las crisis humanitarias que propiciarán en período estival el aumento de los flujos migratorios hacia una Europa enzarzada en cómo aplicar el nuevo Pacto de Migración y Asilo, y pendiente de quién ocupará, tras Keir Starmer, el 10 de Downing Street. Así pues, la agenda viene bien cargada para este verano, como se evidenciará ya en Ankara, en la Cumbre de la OTAN, del 7 y 8 de julio, donde la seguridad euroatlántica y el gasto en Defensa recobrarán protagonismo.