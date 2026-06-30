Dos aniversarios problemáticos

El verano va entrando, rompiendo termómetros, como nos temíamos. Las muchas urgencias del planeta en este momento, y algunos liderazgos que dejan mucho que desear, están apartando la cuestión climática. ¿Alguien habla del clima, más allá de los científicos, esa voz tan necesaria que algunos no quieren escuchar? La ola de calor es cada vez más agresiva y se adelanta incluso a la primavera. Agosto ya no es la referencia. Quizás finales de mayo. Desde luego junio. Y julio. Y así. (Francia dice que va a intentar aprender de España, que está más acostumbrada… Pero ya no es cosa del sur de Europa).

Nos arde la piel, pero también el corazón. La política está imposible, mires donde mires. Los discursos se arrastran por el barro, y pocos parecen arrojar un poco de luz en medio esta rara tiniebla. Rara, porque el sol brilla en todo lo alto. El Mundial nos separa un poco de la realidad (supongo que es para eso), en esa medianoche tórrida, en la que Estados Unidos se cuela con sus estadios gigantescos, coliseos de la publicidad, concebidos en su mayoría para otro deporte. Navegamos en ese raro océano del Mundial americano, nos zambullimos en los colores de México, y en la hojarasca roja de Canada, al que Europa quiere invitar para que se una a la Unión, valga la redundancia.

Pero, mientras el Mundial pasa, con sus partidos interminables, abrazando con tentáculos poderosos (el dinero abraza mucho) el cuerpo ardiente de la noche, y con el regreso de las estrellas veteranas, algunas a punto de la jubilación, buscadores de oro y de reconocimiento, el mundo nos ofrece demasiadas caras amargas. Miras el futbol para sortear el dolor. Para apartar el cáliz. El drama crece en países como Venezuela, tan tristemente azotado por la naturaleza que no podemos domar. No creo en el destino, pero quizás sí en la mala suerte. Estas cosas terribles, que apenas podemos controlar, suceden. Simplemente. Suceden porque sí. El mundo es así. La vida es así.

En unos días llega el 250 aniversario de los Estados Unidos. Ya lo celebró Trump hace nada, con aquella fiesta surrealista de cumpleaños, el suyo, el de la independencia de su país, con aquella lucha en los jardines de la Casa Blanca. Ayer, hablando de romanos, Juan Tranche me decía que seguimos siendo muy romanos (de los de entonces). La lucha. La crudeza de la política, que en Roma podía llegar a ser feroz. Los coliseos (aunque sean de fútbol). Las cosas han mejorado, de acuerdo, si pensamos en los gladiadores (él escribió de las gladiadoras, que también había). Pero la fuerza, esa fuerza que, según Stephen Miller, es la que va a gobernar el mundo, nos devuelve de un golpe a los escenarios de la antigüedad, aunque con armas más letales.

El 250 aniversario de los USA se dibuja hoy como una fecha problemática, porque es un país sumido en una enorme confusión y en una crisis de sus valores democráticos, a causa, sobre todo, de la política trumpiana. Algunos (el propio Tranche me lo recordaba) están convencidos de que son síntomas similares a los que experimentó la caída del Imperio Romano. La inseguridad y el miedo hacia el otro, la desconfianza permanente ante lo que es distinto. No lo sé. Es cierto que todos los imperios caen: quizás funcionan como organismos vivos. Lo paradójico es que la doctrina Trump, a pesar de lo disparatada que pueda resultar a menudo, y a pesar de la contestación interna, se ha expandido al continente, a todo ese territorio conocido durante décadas con el peyorativo apodo de ‘patrio trasero’. Salvo Venezuela, y quizás Cuba, Trump ha proyectado en la distancia su discurso maniqueo y simplista con cierto éxito, propiciando gobiernos de derechas, o de ultraderecha, aupado en una ola que él mismo fomentó. Los últimos, Colombia y Perú. ¿Cómo comprender que ese autoritarismo fragüe, con la práctica desaparición de la izquierda, cuando Trump tiene problemas en casa para justificar su deriva?

Esa paradoja llega a la Unión Europea, aunque de manera limitada (y Orban ya no está). El décimo aniversario del brexit es la otra fecha problemática. Es verdad que, desde Bannon, se ha inoculado en Europa una especie de caballo de Troya que pretende, en lo esencial, acabar con la propia Unión. La presencia del trumpismo, a veces casi literal, se ha modulado (pero Europa se ha rendido, o se está rindiendo, en asuntos como la inmigración, quizás temerosa del voto ultra, permitiendo los innombrables centros de retorno, o más bien de deportación, en terceros países: algo que va contra el espíritu fundacional, y que devalúa la grandeza del mejor proyecto político).

Con todo, no hay paradoja como la del brexit. Los analistas siguen rompiéndose la cabeza para entender cómo es posible que, a pesar del fracaso de esa política disparatada, de la destrucción de varios primeros ministros (casi todos conservadores, pero ahí tenemos a Starmer, que acaba de dimitir), a pesar del aislamiento que ha generado, y con Estados Unidos en retirada, y, sobre todo, a pesar de la pérdida de riqueza para UK (se estima entre un 6% y un 8% en estos diez años), todavía las encuestas indican que Farage, ¡Farage!, podría ser el próximo primer ministro del Reino Unido. El ex alcalde de Manchester debería arreglar este desaguisado. Tiempo paradójico, incomprensible, yo diría surrealista, el que nos toca vivir: en Europa y en América. Siento no encontrar motivos para celebrar lo que está sucediendo.